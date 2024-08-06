06 августа 2024

В ХМАО следователи проверят парк аттракционов, куда не пустили ребенка-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проверят парк аттракционов Урая, в который не пустили ребенка с ОВЗ
Следователи проверят парк аттракционов Урая, в который не пустили ребенка с ОВЗ Фото:

Урайский межрайонный следственный отдел проверит городской парк, в который не пустили восьмилетнего ребенка с ОВЗ сославшись на пункт «о физически неполноценных лицах» в правилах посещения аттракционов. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета ХМАО.

«С целью установления объективных обстоятельств ситуации, проверки доводов мамы ребенка, руководителем следственного управления поручено провести процессуальную проверку по данному сообщению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенка с ОВЗ не пустили на аттракционы, сославшись на правила посещения, где есть пункт «о физически неполноценных лицах». В скандал вмешалась мэрия Урая, она признала такую формулировку дискриминационной.

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Урайский межрайонный следственный отдел проверит городской парк, в который не пустили восьмилетнего ребенка с ОВЗ сославшись на пункт «о физически неполноценных лицах» в правилах посещения аттракционов. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета ХМАО. «С целью установления объективных обстоятельств ситуации, проверки доводов мамы ребенка, руководителем следственного управления поручено провести процессуальную проверку по данному сообщению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает telegram-канал ведомства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенка с ОВЗ не пустили на аттракционы, сославшись на правила посещения, где есть пункт «о физически неполноценных лицах». В скандал вмешалась мэрия Урая, она признала такую формулировку дискриминационной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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