Очевидец гибели главы политбюро ХАМАС раскрыл ужасные подробности

Тело Хания было частично погребено под обломками
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит во сне под рухнувшими стенами. Об этом рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми.
«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален рухнувшими стенами», — поделился очевидец с РИА Новости. По его словам, тело Хания было частично погребено под обломками, а в соседней комнате было тело его охранника.
Ранее сообщалось, Исмаил Хания был убит в Тегеране Израилем при поддержке американкой стороны. Служба по связям с общественностью КСИР объявила о его мученической смерти.
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