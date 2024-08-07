Очевидец гибели главы политбюро ХАМАС раскрыл ужасные подробности

Очевидец: глава политбюро ХАМАС Хания погиб во сне и был завален стенами
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Виды города. Москва, траур, цветы, мемориал, траурные цветы, палестина, флаг палестины
Тело Хания было частично погребено под обломками Фото:

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит во сне под рухнувшими стенами. Об этом рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми.

«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален рухнувшими стенами», — поделился очевидец с РИА Новости. По его словам, тело Хания было частично погребено под обломками, а в соседней комнате было тело его охранника.

Ранее сообщалось, Исмаил Хания был убит в Тегеране Израилем при поддержке американкой стороны. Служба по связям с общественностью КСИР объявила о его мученической смерти.

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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит во сне под рухнувшими стенами. Об этом рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми. «Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален рухнувшими стенами», — поделился очевидец с РИА Новости. По его словам, тело Хания было частично погребено под обломками, а в соседней комнате было тело его охранника. Ранее сообщалось, Исмаил Хания был убит в Тегеране Израилем при поддержке американкой стороны. Служба по связям с общественностью КСИР объявила о его мученической смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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