В мире Очевидец гибели главы политбюро ХАМАС раскрыл ужасные подробности Очевидец: глава политбюро ХАМАС Хания погиб во сне и был завален стенами 07 августа 2024 в 15:38 Размер текста - 17 + Тело Хания было частично погребено под обломками Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит во сне под рухнувшими стенами. Об этом рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми. «Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален рухнувшими стенами», — поделился очевидец с РИА Новости. По его словам, тело Хания было частично погребено под обломками, а в соседней комнате было тело его охранника. Ранее сообщалось, Исмаил Хания был убит в Тегеране Израилем при поддержке американкой стороны. Служба по связям с общественностью КСИР объявила о его мученической смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит во сне под рухнувшими стенами. Об этом рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми. «Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален рухнувшими стенами», — поделился очевидец с РИА Новости. По его словам, тело Хания было частично погребено под обломками, а в соседней комнате было тело его охранника. Ранее сообщалось, Исмаил Хания был убит в Тегеране Израилем при поддержке американкой стороны. Служба по связям с общественностью КСИР объявила о его мученической смерти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям