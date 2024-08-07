В Челябинске в июле выросли цены квадратного метра на «вторичке»

Челябинская «вторичка» выросла в цене до 98 тысяч за квадрат

07 августа 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

В среднем в городе стоимость квартиры на «вторичке» составляет 5 миллионов 60 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 0,7% до 97 тысяч 965 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем стоимость квартиры на вторичном рынке в настоящий момент составляет 5 миллионов 60 тысяч рублей, сообщили на портале о недвижимости. «В Челябинске в июле стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 0,7%, она составила 97 тысяч 965 рублей за квадрат. Средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет на данный момент 5 млн 60 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Больше всего по России в июле 2024 года подорожали квартиры на вторичном рынке в Краснодаре (+2,9%), Нижнем Новгороде (+1,9%), Ульяновске (+1,8%), Московской области (+1,7%), Самаре (+1,7%), в Улан-Удэ (+1,5%) и в Томске (+1,3%). Снизилась стоимость жилья на «вторичке» в Ленинградской области (—3,1%), Санкт-Петербурге (—1,2%), Твери (—0,6%), Кемерово (—0,3%), Череповце (—0,2%), Владивостоке (—0,2%), Кургане (—0,2%), Кирове (—0,1%) и Чите (—0,1%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июле стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 0,7% до 97 тысяч 965 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем стоимость квартиры на вторичном рынке в настоящий момент составляет 5 миллионов 60 тысяч рублей, сообщили на портале о недвижимости. «В Челябинске в июле стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 0,7%, она составила 97 тысяч 965 рублей за квадрат. Средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет на данный момент 5 млн 60 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Больше всего по России в июле 2024 года подорожали квартиры на вторичном рынке в Краснодаре (+2,9%), Нижнем Новгороде (+1,9%), Ульяновске (+1,8%), Московской области (+1,7%), Самаре (+1,7%), в Улан-Удэ (+1,5%) и в Томске (+1,3%). Снизилась стоимость жилья на «вторичке» в Ленинградской области (—3,1%), Санкт-Петербурге (—1,2%), Твери (—0,6%), Кемерово (—0,3%), Череповце (—0,2%), Владивостоке (—0,2%), Кургане (—0,2%), Кирове (—0,1%) и Чите (—0,1%).