Политика Замминистра культуры РФ Преподобная объявила о своем уходе 07 августа 2024 в 21:02 Размер текста - 17 + Причина ухода неизвестна Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная объявила о своем уходе с должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — упоминается в распоряжении . Причина ухода неизвестна. Глава правительства России Михаил Мишустин назначил на место Преподобной Жанну Алексееву. Как пишет «Царьград», Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. В 2020 году она перешла на работу в федеральное министерство культуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная объявила о своем уходе с должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — упоминается в распоряжении. Причина ухода неизвестна. Глава правительства России Михаил Мишустин назначил на место Преподобной Жанну Алексееву. Как пишет «Царьград», Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. В 2020 году она перешла на работу в федеральное министерство культуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям