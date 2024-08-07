Замминистра культуры РФ Преподобная объявила о своем уходе

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Причина ухода неизвестна Фото:

Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная объявила о своем уходе с должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — упоминается в распоряжении. Причина ухода неизвестна. Глава правительства России Михаил Мишустин назначил на место Преподобной Жанну Алексееву.

Как пишет «Царьград», Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. В 2020 году она перешла на работу в федеральное министерство культуры.

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Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная объявила о своем уходе с должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — упоминается в распоряжении. Причина ухода неизвестна. Глава правительства России Михаил Мишустин назначил на место Преподобной Жанну Алексееву. Как пишет «Царьград», Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. В 2020 году она перешла на работу в федеральное министерство культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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