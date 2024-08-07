Замминистра культуры РФ Преподобная объявила о своем уходе

Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная объявила о своем уходе с должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
«Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — упоминается в распоряжении. Причина ухода неизвестна. Глава правительства России Михаил Мишустин назначил на место Преподобной Жанну Алексееву.
Как пишет «Царьград», Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. В 2020 году она перешла на работу в федеральное министерство культуры.
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Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная объявила о своем уходе с должности. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Освободить Преподобную Надежду Александровну от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе», — упоминается в распоряжении. Причина ухода неизвестна. Глава правительства России Михаил Мишустин назначил на место Преподобной Жанну Алексееву. Как пишет «Царьград», Преподобная до 2020 года работала в правительстве Нижегородской области. В 2020 году она перешла на работу в федеральное министерство культуры.