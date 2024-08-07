07 августа 2024

В ХМАО загорелся ангар на крупнейшей птицефабрике региона

В Белом Яре загорелся ангар птицефабрики «Белоярочка»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Белом Яре загорелся ангар птицефабрики "Белоярочка"
В Белом Яре загорелся ангар птицефабрики "Белоярочка" Фото:

В Белом Яре произошло возгорание обшивки одного из зданий птицефабрики «Белоярочка». С территории эвакуировались 25 человек, в пожаре никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Возгорание произошло в одном из боксов птицефабрики в Белом Яре. В 16:04 поступило сообщение. По прибытии спасатели обнаружили задымление из-под обшивки снаружи здания. В 16:15 локализация, в 16:33 — ликвидация. Территория горения составила около трехсот квадратных метров. Внутри животных не было, из бокса эвакуировались порядка 25 человек. Пострадавших нет, оборудование внутри бокса также целое», — прокомментировали агентству.

Сейчас спасатели работают на территории, чтобы предотвратить возможное повторное возгорание очага. Причину пожара установит дознаватель.

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В Белом Яре произошло возгорание обшивки одного из зданий птицефабрики «Белоярочка». С территории эвакуировались 25 человек, в пожаре никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. Возгорание произошло в одном из боксов птицефабрики в Белом Яре. В 16:04 поступило сообщение. По прибытии спасатели обнаружили задымление из-под обшивки снаружи здания. В 16:15 локализация, в 16:33 — ликвидация. Территория горения составила около трехсот квадратных метров. Внутри животных не было, из бокса эвакуировались порядка 25 человек. Пострадавших нет, оборудование внутри бокса также целое», — прокомментировали агентству. Сейчас спасатели работают на территории, чтобы предотвратить возможное повторное возгорание очага. Причину пожара установит дознаватель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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