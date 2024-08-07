В ХМАО загорелся ангар на крупнейшей птицефабрике региона

В Белом Яре произошло возгорание обшивки одного из зданий птицефабрики «Белоярочка». С территории эвакуировались 25 человек, в пожаре никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
Возгорание произошло в одном из боксов птицефабрики в Белом Яре. В 16:04 поступило сообщение. По прибытии спасатели обнаружили задымление из-под обшивки снаружи здания. В 16:15 локализация, в 16:33 — ликвидация. Территория горения составила около трехсот квадратных метров. Внутри животных не было, из бокса эвакуировались порядка 25 человек. Пострадавших нет, оборудование внутри бокса также целое», — прокомментировали агентству.
Сейчас спасатели работают на территории, чтобы предотвратить возможное повторное возгорание очага. Причину пожара установит дознаватель.
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