08 августа 2024

В Кольцово уже много часов не вылетает рейс «Уральских авиалиний». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задержался еще на старте маршрута в Южно-Сахалинске (архивное фото)
Рейс задержался еще на старте маршрута в Южно-Сахалинске (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском Кольцово авиарейс «Уральских авиалиний» до Санкт-Петербурга задержался более чем на шесть часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс U6-664 судна A-320Neo должен был вылететь из Екатеринбурга 8 августа в 19:25 и долететь до Санкт-Петербурга в 20:20 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.

Борт вылетел изначально из Южно-Сахалинска днем с опозданием на несколько часов с 13:25 до 18:00 по местному времени. После из-за этого он опоздал с вылетом из аэропорта Владивостока. Оттуда самолет взлетел в 20:01.

Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Ранее агентство писало об уходе в отставку гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова. Он же рассказал про дальнейшую судьбу самолета, который экстренно сел в поле под Новосибирском.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

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В екатеринбургском Кольцово авиарейс «Уральских авиалиний» до Санкт-Петербурга задержался более чем на шесть часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Рейс U6-664 судна A-320Neo должен был вылететь из Екатеринбурга 8 августа в 19:25 и долететь до Санкт-Петербурга в 20:20 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово. Борт вылетел изначально из Южно-Сахалинска днем с опозданием на несколько часов с 13:25 до 18:00 по местному времени. После из-за этого он опоздал с вылетом из аэропорта Владивостока. Оттуда самолет взлетел в 20:01. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Ранее агентство писало об уходе в отставку гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова. Он же рассказал про дальнейшую судьбу самолета, который экстренно сел в поле под Новосибирском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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