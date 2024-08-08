В екатеринбургском Кольцово авиарейс «Уральских авиалиний» до Санкт-Петербурга задержался более чем на шесть часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс U6-664 судна A-320Neo должен был вылететь из Екатеринбурга 8 августа в 19:25 и долететь до Санкт-Петербурга в 20:20 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.
Борт вылетел изначально из Южно-Сахалинска днем с опозданием на несколько часов с 13:25 до 18:00 по местному времени. После из-за этого он опоздал с вылетом из аэропорта Владивостока. Оттуда самолет взлетел в 20:01.
Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Ранее агентство писало об уходе в отставку гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова. Он же рассказал про дальнейшую судьбу самолета, который экстренно сел в поле под Новосибирском.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!