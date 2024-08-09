09 августа 2024

Кухарук посетил школу, которую окончил с золотой медалью

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук окончил гимназию в Урае с золотой медалью
Кухарук окончил гимназию в Урае с золотой медалью Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Урай посетил школу, которую окончил с золотой медалью. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Кухарук во время осмотра объектов отправился в гимназию (теперь это школа 12), которую он закончил с золотой медалью в 90-е годы. Врио пообещал родному учебному заведению провести капремонт. В планах есть и посещение спорткомплекса, где они тренировались с местными депутатами — Леонардом Насибуллиным и единороссом Артемом Бабенко, с которым глава региона занимался плаванием», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук работает в Урае — городе, где он родился и вырос. Агентство ведет онлайн-трансляцию официального визита врио губернатора ХМАО.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Урай посетил школу, которую окончил с золотой медалью. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Кухарук во время осмотра объектов отправился в гимназию (теперь это школа 12), которую он закончил с золотой медалью в 90-е годы. Врио пообещал родному учебному заведению провести капремонт. В планах есть и посещение спорткомплекса, где они тренировались с местными депутатами — Леонардом Насибуллиным и единороссом Артемом Бабенко, с которым глава региона занимался плаванием», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук работает в Урае — городе, где он родился и вырос. Агентство ведет онлайн-трансляцию официального визита врио губернатора ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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