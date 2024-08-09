Кухарук посетил школу, которую окончил с золотой медалью

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Урай посетил школу, которую окончил с золотой медалью. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Кухарук во время осмотра объектов отправился в гимназию (теперь это школа 12), которую он закончил с золотой медалью в 90-е годы. Врио пообещал родному учебному заведению провести капремонт. В планах есть и посещение спорткомплекса, где они тренировались с местными депутатами — Леонардом Насибуллиным и единороссом Артемом Бабенко, с которым глава региона занимался плаванием», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук работает в Урае — городе, где он родился и вырос. Агентство ведет онлайн-трансляцию официального визита врио губернатора ХМАО.
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