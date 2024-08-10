Военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО

11 августа 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Удар Вооруженных сил Украины по Курску стал самым массированным с начала специальной военной операции. В ночь на 11 августа ВСУ выпустили более 10-ти ракет. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине», — написал Котенок в своем telegram-канале. Военкор отметил, что противник усиливает свои действия. Котенок также сообщил, что средства ПВО успешно сбили более десяти летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники. При этом он уточнил, что украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удар Вооруженных сил Украины по Курску стал самым массированным с начала специальной военной операции. В ночь на 11 августа ВСУ выпустили более 10-ти ракет. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине», — написал Котенок в своем telegram-канале. Военкор отметил, что противник усиливает свои действия. Котенок также сообщил, что средства ПВО успешно сбили более десяти летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники. При этом он уточнил, что украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire.