Военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО

Удар Вооруженных сил Украины по Курску стал самым массированным с начала специальной военной операции. В ночь на 11 августа ВСУ выпустили более 10-ти ракет. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине», — написал Котенок в своем telegram-канале. Военкор отметил, что противник усиливает свои действия. Котенок также сообщил, что средства ПВО успешно сбили более десяти летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники. При этом он уточнил, что украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire.
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