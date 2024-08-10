10 августа 2024

Военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
Украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Удар Вооруженных сил Украины по Курску стал самым массированным с начала специальной военной операции. В ночь на 11 августа ВСУ выпустили более 10-ти ракет. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине», — написал Котенок в своем telegram-канале. Военкор отметил, что противник усиливает свои действия. Котенок также сообщил, что средства ПВО успешно сбили более десяти летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники. При этом он уточнил, что украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удар Вооруженных сил Украины по Курску стал самым массированным с начала специальной военной операции. В ночь на 11 августа ВСУ выпустили более 10-ти ракет. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине», — написал Котенок в своем telegram-канале. Военкор отметил, что противник усиливает свои действия. Котенок также сообщил, что средства ПВО успешно сбили более десяти летательных аппаратов, включая ракеты и беспилотники. При этом он уточнил, что украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS и чешские РСЗО Vampire.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...