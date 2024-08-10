10 августа 2024

Челябинский строитель удешевил арочные мосты в 1,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Способ строительства арочных мостов позволяет возводить их в два раза быстрее (архивное фото)
Способ строительства арочных мостов позволяет возводить их в два раза быстрее (архивное фото) Фото:

Новый способ возведения арочных мостов запатентовал директор челябинской проектной группы «Урал» Максим Купцов. Разработка позволяет строить мосты в два раза быстрее и делать их в 1,5 раза дешевле, сообщил Купцов.

«Новый способ строительства арочных мостов позволяет возводить их в два раза быстрее при той же прочности, как и традиционная технология. Но мосты получаются дешевле обычных в 1,5 раза „, — сказал Купцов, пишет ТАСС.

При строительстве арочных пролетных мостов используются крупногабаритные сборные конструкции, массивные изделия. Новый способ предполагает перемещение малогабаритного грузоподъемного механизма весом до трех тонн и грузоподъемностью в одну тонну по верху конструкции.

Это и позволит сократить сроки сборки, а также повысить несущую способность конструкций по отношению к их массе, пояснил Купцов. Новая технология подходит для локаций, где нет возможности возвести промежуточные опоры и площадок без возможности организовать встречные работы по возведению моста. Патент зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

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Новый способ возведения арочных мостов запатентовал директор челябинской проектной группы «Урал» Максим Купцов. Разработка позволяет строить мосты в два раза быстрее и делать их в 1,5 раза дешевле, сообщил Купцов. «Новый способ строительства арочных мостов позволяет возводить их в два раза быстрее при той же прочности, как и традиционная технология. Но мосты получаются дешевле обычных в 1,5 раза „, — сказал Купцов, пишет ТАСС. При строительстве арочных пролетных мостов используются крупногабаритные сборные конструкции, массивные изделия. Новый способ предполагает перемещение малогабаритного грузоподъемного механизма весом до трех тонн и грузоподъемностью в одну тонну по верху конструкции. Это и позволит сократить сроки сборки, а также повысить несущую способность конструкций по отношению к их массе, пояснил Купцов. Новая технология подходит для локаций, где нет возможности возвести промежуточные опоры и площадок без возможности организовать встречные работы по возведению моста. Патент зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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