10 августа 2024
09 августа 2024

В частном доме в курганском селе сгорел мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В своем доме из-за неосторожного курения погиб человек
В своем доме из-за неосторожного курения погиб человек Фото:

В селе Лопатки (Курганская область) при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.

«Ночью 11 августа в селе Лопатки загорелся дом, в котором погиб мужчина 1960 года рождения. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Пожар тушили шесть человек личного состава ведомства и две единицы техники. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем, уточнили в МЧС.

Пожар в селе Лопатки Лебяжьевского округа
Пожар в селе Лопатки Лебяжьевского округа
Фото:

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В селе Лопатки (Курганская область) при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщили представители МЧС России по региону. «Ночью 11 августа в селе Лопатки загорелся дом, в котором погиб мужчина 1960 года рождения. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Пожар тушили шесть человек личного состава ведомства и две единицы техники. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем, уточнили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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