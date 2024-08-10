В своем доме из-за неосторожного курения погиб человек
В селе Лопатки (Курганская область) при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.
«Ночью 11 августа в селе Лопатки загорелся дом, в котором погиб мужчина 1960 года рождения. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Пожар тушили шесть человек личного состава ведомства и две единицы техники. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем, уточнили в МЧС.
Пожар в селе Лопатки Лебяжьевского округа
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!