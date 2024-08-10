10 августа 2024

Спикер заксо Бабушкина поздравила жителей Талицы с двойным праздником

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Людмила Бабушкина вручила знаки отличия «Совет да любовь» крепким талицким парам (фото из архива) Фото:

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина поздравила жителей Талицы с двойным праздником — 292-летием города и 100-летием района. В своей речи она подчеркнула важность развития малых городов по программе до 2030 года, а также уделила особое внимание чествованию супружеских пар, проживших 50 лет в счастливом браке, передает управление информполитики заксо.

«Сегодня вы отмечаете две знаменательные даты — 292-летие города Талица и 100-летие Талицкого района. <…> В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин <…> сообщил о программе развития страны до 2030 года. Она предусматривает, что малые города должны иметь такую же инфраструктуру, как в больших городах. Будут вкладываться значительные средства в обновление объектов ЖКХ, учреждений бюджетной сферы, развитие сельхозпредприятий. Это значит, что такие города как Талица будут развиваться и хорошеть» — сказала Бабушкина.

Самым крепким талицким парам председатель свердловского заксобрания вручила знаки отличия «Совет да любовь». Также за различные заслуги Бабушкина наградила местных жителей почетными грамотами заксо.

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Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина поздравила жителей Талицы с двойным праздником — 292-летием города и 100-летием района. В своей речи она подчеркнула важность развития малых городов по программе до 2030 года, а также уделила особое внимание чествованию супружеских пар, проживших 50 лет в счастливом браке, передает управление информполитики заксо. «Сегодня вы отмечаете две знаменательные даты — 292-летие города Талица и 100-летие Талицкого района. <…> В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин <…> сообщил о программе развития страны до 2030 года. Она предусматривает, что малые города должны иметь такую же инфраструктуру, как в больших городах. Будут вкладываться значительные средства в обновление объектов ЖКХ, учреждений бюджетной сферы, развитие сельхозпредприятий. Это значит, что такие города как Талица будут развиваться и хорошеть» — сказала Бабушкина. Самым крепким талицким парам председатель свердловского заксобрания вручила знаки отличия «Совет да любовь». Также за различные заслуги Бабушкина наградила местных жителей почетными грамотами заксо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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