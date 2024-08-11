11 августа 2024
10 августа 2024

Голос солиста «Чайф» Владимира Шахрина будет звучать в метро Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Голос Владимира Шахрина не будет звучать лишь в "космическом" вагоне
Голос Владимира Шахрина не будет звучать лишь в "космическом" вагоне Фото:

Голос солиста рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина будет звучать в метро Екатеринбурга в честь Дня города с 12 по 18 августа. Об этом рассказали в городском метрополитене.

«В праздничную неделю перед днем города в наших составах будет звучать голос почетного гражданина города Екатеринбурга — Владимира Шахрина. Почти 40 лет он радует поклонников группы „Чайф“, а с 12 по 18 августа будет озвучивать станции и объявления для пассажиров во всех составах, за исключением „космического“ вагона, который был выдан на линию в апреле этого года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о выступлении уральской рок-группы на Ирбитской ярмарке. За их концерт власти были готовы отдать 8 миллионов рублей.

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Голос солиста рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина будет звучать в метро Екатеринбурга в честь Дня города с 12 по 18 августа. Об этом рассказали в городском метрополитене. «В праздничную неделю перед днем города в наших составах будет звучать голос почетного гражданина города Екатеринбурга — Владимира Шахрина. Почти 40 лет он радует поклонников группы „Чайф“, а с 12 по 18 августа будет озвучивать станции и объявления для пассажиров во всех составах, за исключением „космического“ вагона, который был выдан на линию в апреле этого года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о выступлении уральской рок-группы на Ирбитской ярмарке. За их концерт власти были готовы отдать 8 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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