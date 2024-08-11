Голос солиста «Чайф» Владимира Шахрина будет звучать в метро Екатеринбурга

Голос солиста рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина будет звучать в метро Екатеринбурга в честь Дня города с 12 по 18 августа. Об этом рассказали в городском метрополитене.
«В праздничную неделю перед днем города в наших составах будет звучать голос почетного гражданина города Екатеринбурга — Владимира Шахрина. Почти 40 лет он радует поклонников группы „Чайф“, а с 12 по 18 августа будет озвучивать станции и объявления для пассажиров во всех составах, за исключением „космического“ вагона, который был выдан на линию в апреле этого года», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о выступлении уральской рок-группы на Ирбитской ярмарке. За их концерт власти были готовы отдать 8 миллионов рублей.
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