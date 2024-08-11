11 августа 2024

В Челябинске откроются сельскохозяйственные базары

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске готовят список мест, где будет разрешено размещение сельхоз базаров
В Челябинске готовят список мест, где будет разрешено размещение сельхоз базаров Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение определиться с местами для размещения ярмарок сельскохозяйственной продукции. Задачу глава города поставила перед вице-мэрами Игорем Постновым и Валерием Смирновым на аппаратном совещании 12 августа.

«Подготовьте распоряжение. Необходимо официально установить места для проведения таких ярмарок», — поручила Котова.

Ранее садоводы сообщали URA.RU о проблемах с урожаем из-за продолжительных ливней. Они пожаловались агентству на гниение овощей, притом часть видов и вовсе не уродилась.

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Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение определиться с местами для размещения ярмарок сельскохозяйственной продукции. Задачу глава города поставила перед вице-мэрами Игорем Постновым и Валерием Смирновым на аппаратном совещании 12 августа. «Подготовьте распоряжение. Необходимо официально установить места для проведения таких ярмарок», — поручила Котова. Ранее садоводы сообщали URA.RU о проблемах с урожаем из-за продолжительных ливней. Они пожаловались агентству на гниение овощей, притом часть видов и вовсе не уродилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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