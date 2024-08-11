В Челябинске откроются сельскохозяйственные базары

В Челябинске готовят список мест, где будет разрешено размещение сельхоз базаров
Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение определиться с местами для размещения ярмарок сельскохозяйственной продукции. Задачу глава города поставила перед вице-мэрами Игорем Постновым и Валерием Смирновым на аппаратном совещании 12 августа.
«Подготовьте распоряжение. Необходимо официально установить места для проведения таких ярмарок», — поручила Котова.
Ранее садоводы сообщали URA.RU о проблемах с урожаем из-за продолжительных ливней. Они пожаловались агентству на гниение овощей, притом часть видов и вовсе не уродилась.
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