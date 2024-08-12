Shot: осужденному члену банды Цапок отказали в просьбе уйти на СВО

Самому жестокому участнику Кущевской банды Владимиру Алексееву отказали в просьбе уйти на СВО — вместо этого он пошел по этапу в «Черный дельфин». Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Вероятнее всего, спустя некоторое время Алексеев вновь вскоре будет этапирован в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий, сознавшись в новых эпизодах своей преступной деятельности — как он делал ранее», — рассказал собеседник telegram-каналу Shot.
Владимир Алексеев, более известный как Вова Беспредел, был этапирован из ростовского СИЗО-1 в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Как отметил источник информации, пожизненное заключение для осужденных может быть разнообразным.
Ранее URA.RU рассказывало, как Алексеев написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО вслед за Вячеславом Рябцевым и Андреем Быковым. Осужденные члены преступной группировки «Цапки», приговоренные к двадцати годам тюремного заключения, были освобождены досрочно благодаря подписанию контракта об участии в спецоперации.
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