Shot: осужденному члену банды Цапок отказали в просьбе уйти на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из лидеров Кущевской банды разнообразил свое пожизненное
Один из лидеров Кущевской банды разнообразил свое пожизненное Фото:

Самому жестокому участнику Кущевской банды Владимиру Алексееву отказали в просьбе уйти на СВО — вместо этого он пошел по этапу в «Черный дельфин». Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Вероятнее всего, спустя некоторое время Алексеев вновь вскоре будет этапирован в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий, сознавшись в новых эпизодах своей преступной деятельности — как он делал ранее», — рассказал собеседник telegram-каналу Shot.

Владимир Алексеев, более известный как Вова Беспредел, был этапирован из ростовского СИЗО-1 в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Как отметил источник информации, пожизненное заключение для осужденных может быть разнообразным.

Ранее URA.RU рассказывало, как Алексеев написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО вслед за Вячеславом Рябцевым и Андреем Быковым. Осужденные члены преступной группировки «Цапки», приговоренные к двадцати годам тюремного заключения, были освобождены досрочно благодаря подписанию контракта об участии в спецоперации.

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Самому жестокому участнику Кущевской банды Владимиру Алексееву отказали в просьбе уйти на СВО — вместо этого он пошел по этапу в «Черный дельфин». Об этом сообщили в telegram-каналах. «Вероятнее всего, спустя некоторое время Алексеев вновь вскоре будет этапирован в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий, сознавшись в новых эпизодах своей преступной деятельности — как он делал ранее», — рассказал собеседник telegram-каналу Shot. Владимир Алексеев, более известный как Вова Беспредел, был этапирован из ростовского СИЗО-1 в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Как отметил источник информации, пожизненное заключение для осужденных может быть разнообразным. Ранее URA.RU рассказывало, как Алексеев написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО вслед за Вячеславом Рябцевым и Андреем Быковым. Осужденные члены преступной группировки «Цапки», приговоренные к двадцати годам тюремного заключения, были освобождены досрочно благодаря подписанию контракта об участии в спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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