Власти Пермского края возьмут в аренду два пассажирских судна

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В Перми появятся два новых пассажирских судна
В Перми появятся два новых пассажирских судна Фото:

В Пермском крае объявили конкурс на оказание услуг по лизингу двух пассажирских судов. Максимальная цена контракта — 592,4 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) пассажирского судна, 2 штуки. Срок оказания услуги: с 01 октября 2026 года по 30 сентября 2051 года», — сказано в техническом задании к конкурсу.

Уточняется, что на борту должно помещаться от 30 до 50 пассажиров. Судно должно быть из порта Санкт-Петербурга. Об итогах аукциона станет известно 29 августа.

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В Пермском крае объявили конкурс на оказание услуг по лизингу двух пассажирских судов. Максимальная цена контракта — 592,4 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. «Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) пассажирского судна, 2 штуки. Срок оказания услуги: с 01 октября 2026 года по 30 сентября 2051 года», — сказано в техническом задании к конкурсу. Уточняется, что на борту должно помещаться от 30 до 50 пассажиров. Судно должно быть из порта Санкт-Петербурга. Об итогах аукциона станет известно 29 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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