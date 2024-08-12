Власти Пермского края возьмут в аренду два пассажирских судна

В Перми появятся два новых пассажирских судна
В Пермском крае объявили конкурс на оказание услуг по лизингу двух пассажирских судов. Максимальная цена контракта — 592,4 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.
«Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) пассажирского судна, 2 штуки. Срок оказания услуги: с 01 октября 2026 года по 30 сентября 2051 года», — сказано в техническом задании к конкурсу.
Уточняется, что на борту должно помещаться от 30 до 50 пассажиров. Судно должно быть из порта Санкт-Петербурга. Об итогах аукциона станет известно 29 августа.
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