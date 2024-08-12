Дело челябинки, задержанной ФСБ за организацию канала миграции, отправили в суд

13 августа 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Служащая отдела миграции задержана сотрудниками УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело на экс-сотрудницу отдела по вопросам гражданства полиции Челябинской области Светлану Винк направлено в суд. Винк была задержана ФСБ и обвиняется в организации канала незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, уголовные дела трех ее подельников выделены в отдельное производство. «Обвиняемые, действуя в составе ОПГ, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России. Они изготавливали фиктивные документы для упрощенного получения гражданства», — заявили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, с 1 ноября 2021 года по 12 декабря 2023 года Винк с тремя соучастниками оформила незаконное российское гражданство более 60 иностранцам. Для мигрантов готовили фиктивные договоры о работе, дипломы об образовании, свидетельства о рождении и другие необходимые документы, позволяющие получить гражданство в упрощенном порядке. Ранее URA.RU сообщало, что Винк с сообщниками была задержана сотрудниками УФСБ, действовавшими совместно с коллегами из регионального следкома и сотрудниками собственной безопасности областного полицейского главка, и отправлена в СИЗО. В ГУ МВД по региону в отношении служащей начали проверку, сотрудница уволена по отрицательным основаниям. Руководство областного главка полиции занимает принципиальную позицию по данному вопросу: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело на экс-сотрудницу отдела по вопросам гражданства полиции Челябинской области Светлану Винк направлено в суд. Винк была задержана ФСБ и обвиняется в организации канала незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, уголовные дела трех ее подельников выделены в отдельное производство. «Обвиняемые, действуя в составе ОПГ, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России. Они изготавливали фиктивные документы для упрощенного получения гражданства», — заявили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, с 1 ноября 2021 года по 12 декабря 2023 года Винк с тремя соучастниками оформила незаконное российское гражданство более 60 иностранцам. Для мигрантов готовили фиктивные договоры о работе, дипломы об образовании, свидетельства о рождении и другие необходимые документы, позволяющие получить гражданство в упрощенном порядке. Ранее URA.RU сообщало, что Винк с сообщниками была задержана сотрудниками УФСБ, действовавшими совместно с коллегами из регионального следкома и сотрудниками собственной безопасности областного полицейского главка, и отправлена в СИЗО. В ГУ МВД по региону в отношении служащей начали проверку, сотрудница уволена по отрицательным основаниям. Руководство областного главка полиции занимает принципиальную позицию по данному вопросу: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.