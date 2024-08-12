Свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для Минобороны

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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, руки
Силовики проводят беседы с подозреваемыми Фото:

Свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для прохождения воинской службы. Для этого силовики проводят беседы с подозреваемыми, сообщил источник URA.RU.

«Полицейских привлекли к набору контрактников. Им дали установку проводить беседы с нарушителями порядка и подозреваемыми в преступлениях, предлагать им прохождение воинской службы. Это включено в KPI сотрудников», — рассказал собеседник агентства. По словам другого, не исключено, что полицейских за это будут поощрять финансово.

URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом свердловского ГУ МВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для прохождения воинской службы. Для этого силовики проводят беседы с подозреваемыми, сообщил источник URA.RU. «Полицейских привлекли к набору контрактников. Им дали установку проводить беседы с нарушителями порядка и подозреваемыми в преступлениях, предлагать им прохождение воинской службы. Это включено в KPI сотрудников», — рассказал собеседник агентства. По словам другого, не исключено, что полицейских за это будут поощрять финансово. URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом свердловского ГУ МВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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