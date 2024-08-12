Свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для Минобороны

Свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для прохождения воинской службы. Для этого силовики проводят беседы с подозреваемыми, сообщил источник URA.RU.
«Полицейских привлекли к набору контрактников. Им дали установку проводить беседы с нарушителями порядка и подозреваемыми в преступлениях, предлагать им прохождение воинской службы. Это включено в KPI сотрудников», — рассказал собеседник агентства. По словам другого, не исключено, что полицейских за это будут поощрять финансово.
URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом свердловского ГУ МВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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