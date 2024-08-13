В Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили второй раз за сутки
Второй раз за сутки на территории Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале.
Ранее режим ракетной опасности вводился около трех часов назад. Спустя время тревога была отменена.
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