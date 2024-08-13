В Курской области объявлена ракетная опасность

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Ракетную опасность объявили второй раз за сутки Фото:

Второй раз за сутки на территории Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

Ранее режим ракетной опасности вводился около трех часов назад. Спустя время тревога была отменена.

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Второй раз за сутки на территории Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Ранее режим ракетной опасности вводился около трех часов назад. Спустя время тревога была отменена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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