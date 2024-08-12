12 августа 2024

Жители Тюменской области наблюдали северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние смогли увидеть жители как минимум двух сел Тюменской области
Северное сияние смогли увидеть жители как минимум двух сел Тюменской области Фото:

В Тюменской области ночью 13 августа можно было наблюдать северное сияние. Снимками природного явления в социальных сетях поделились жители региона.

«Северное сияние. Большое Сорокино», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Также явление можно было наблюдать в селе Бердюжье.

Такое небо ночью можно было наблюдать в селе Большое Сорокино
Такое небо ночью можно было наблюдать в селе Большое Сорокино
Фото:
В селе Бердюжье также заметили северное сияние
В селе Бердюжье также заметили северное сияние
Фото:

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В Тюменской области ночью 13 августа можно было наблюдать северное сияние. Снимками природного явления в социальных сетях поделились жители региона. «Северное сияние. Большое Сорокино», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Также явление можно было наблюдать в селе Бердюжье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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