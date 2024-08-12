Северное сияние смогли увидеть жители как минимум двух сел Тюменской области
В Тюменской области ночью 13 августа можно было наблюдать северное сияние. Снимками природного явления в социальных сетях поделились жители региона.
«Северное сияние. Большое Сорокино», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Также явление можно было наблюдать в селе Бердюжье.
Такое небо ночью можно было наблюдать в селе Большое Сорокино
В селе Бердюжье также заметили северное сияние
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