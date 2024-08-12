Социальную карту «Уралочка» могут закрепить за свердловскими первокурсниками

Свердловские первокурсники могут стать обязательными получателями карт «Уралочка» (дает возможность льготного проезда в общественном транспорте, посещения заведений культуры и скидок при оплате товаров и услуг). О необходимости этого в ходе круглого стола с руководителями банков-партнеров проекта, кто выдает эту социальную карту, заявила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента.
Бабушкина отметила, что первокурсники должны стать обязательной группой получателей карт «Уралочка» в регионе. По данным пресс-службы заксо, спикер распорядилась собрать для этого в ближайшее время совещание с ректорами вузов. «Коллеги, именно сейчас у вас есть хорошая возможность расширить клиентскую численность. Иначе этот проект подхватят другие банки, а желающих много, например почта России предложила стать эмитентом», — обратилась Людмила Бабушкина к руководителям банков-партнеров проекта.
По словам директора филиала АО «Россельхозбанк» Татьяны Шиловой, карту могут внедрить в Уральском сельхозуниверситете. Такие планы у банка сейчас есть.
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