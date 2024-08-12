12 августа 2024

Социальную карту «Уралочка» могут закрепить за свердловскими первокурсниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Карта "Уралочка" позволяет со скидками пользоваться услугами общественного транспорта и посещать учреждения культуры
Карта "Уралочка" позволяет со скидками пользоваться услугами общественного транспорта и посещать учреждения культуры Фото:

Свердловские первокурсники могут стать обязательными получателями карт «Уралочка» (дает возможность льготного проезда в общественном транспорте, посещения заведений культуры и скидок при оплате товаров и услуг). О необходимости этого в ходе круглого стола с руководителями банков-партнеров проекта, кто выдает эту социальную карту, заявила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента.

Бабушкина отметила, что первокурсники должны стать обязательной группой получателей карт «Уралочка» в регионе. По данным пресс-службы заксо, спикер распорядилась собрать для этого в ближайшее время совещание с ректорами вузов. «Коллеги, именно сейчас у вас есть хорошая возможность расширить клиентскую численность. Иначе этот проект подхватят другие банки, а желающих много, например почта России предложила стать эмитентом», — обратилась Людмила Бабушкина к руководителям банков-партнеров проекта.

По словам директора филиала АО «Россельхозбанк» Татьяны Шиловой, карту могут внедрить в Уральском сельхозуниверситете. Такие планы у банка сейчас есть.

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Свердловские первокурсники могут стать обязательными получателями карт «Уралочка» (дает возможность льготного проезда в общественном транспорте, посещения заведений культуры и скидок при оплате товаров и услуг). О необходимости этого в ходе круглого стола с руководителями банков-партнеров проекта, кто выдает эту социальную карту, заявила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. Бабушкина отметила, что первокурсники должны стать обязательной группой получателей карт «Уралочка» в регионе. По данным пресс-службы заксо, спикер распорядилась собрать для этого в ближайшее время совещание с ректорами вузов. «Коллеги, именно сейчас у вас есть хорошая возможность расширить клиентскую численность. Иначе этот проект подхватят другие банки, а желающих много, например почта России предложила стать эмитентом», — обратилась Людмила Бабушкина к руководителям банков-партнеров проекта. По словам директора филиала АО «Россельхозбанк» Татьяны Шиловой, карту могут внедрить в Уральском сельхозуниверситете. Такие планы у банка сейчас есть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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