В Челябинске хирурги спасли ребенка, проглотившего магниты

Ребенок проглотил магниты, которые слиплись в кишечнике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске хирурги спасли семилетнего мальчика, который проглотил магниты. Они слиплись в кишечнике и образовали отверстия в четырех местах, что проявилось в симптомах острого аппендицита, сообщили в пресс-службе больницы.

«На месте, где тонкая кишка соединяется с толстой, врачи обнаружили четыре магнита, слипшихся друг с другом и вызвавших перфорации стенки кишки в четырех местах. Это привело к серьезному воспалению и перитониту, что имитировало симптомы аппендицита», — сообщили в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы.

Как сообщил хирург Вадим Ромасенко, проводивший операцию, изначально врачи заподозрили аппендицит, затем дивертикул Меккеля. Во время операции стало ясно, что эти патологии не стали причиной болей и гноя в брюшной полости. По мнению врачей, ребенок проглотил магниты в разное время, что привело к столь сложному воздействию на ткани кишечника. Мальчик провел три дня в реанимации, затем еще семь дней за его состоянием наблюдали в общей палате. Сейчас его выписали домой.