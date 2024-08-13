Общество НАК: в России в 2024 году предотвращено 110 терактов 13 августа 2024 в 13:38 Размер текста - 17 + В России за 2024 год задержали 1050 лиц, причастных к террористической деятельности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России в текущем году правоохранительные органы предотвратили 110 терактов. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников «В 2024 году в России предотвращено 110 терактов», — сказал Бортников, передает РИА Новости. Он добавил, что также была предотвращена работа 45 террористических ячеек и задержаны 1050 причастных лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России в текущем году правоохранительные органы предотвратили 110 терактов. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников «В 2024 году в России предотвращено 110 терактов», — сказал Бортников, передает РИА Новости. Он добавил, что также была предотвращена работа 45 террористических ячеек и задержаны 1050 причастных лиц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям