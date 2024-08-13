НАК: в России в 2024 году предотвращено 110 терактов

В России за 2024 год задержали 1050 лиц, причастных к террористической деятельности
В России в текущем году правоохранительные органы предотвратили 110 терактов. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников
«В 2024 году в России предотвращено 110 терактов», — сказал Бортников, передает РИА Новости. Он добавил, что также была предотвращена работа 45 террористических ячеек и задержаны 1050 причастных лиц.
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