Як Лаврентий умер в зоопарке Челябинска от сердечной недостаточности. Фото

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Клипарт Год коровы. Челябинск, як домашний, лаврентий
Лаврентий ушел из жизни в возрасте 16 лет Фото:

В зоопарке Челябинска умер после продолжительной болезни як Лаврентий. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в пресс-службе учреждения.

«Он ушел из жизни после продолжительной болезни в результате сердечной недостаточности. Лаврентий родился в 2008 году в Северском зоопарке. Когда ему исполнился год, он прибыл в Челябинский зоопарк, где спустя некоторое время сформировал прочную пару с самкой Илоной. За время совместной жизни они произвели на свет целых 10 малышей», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что Лаврентий был статен, массивен и могуч, имел горячий характер и горячую голову. Его очень любили посетители и уважали сотрудники зоопарка.

Клипарт Год коровы. Челябинск
Лаврентий успел стать отцом 10 яков
Фото:

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В зоопарке Челябинска умер после продолжительной болезни як Лаврентий. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в пресс-службе учреждения. «Он ушел из жизни после продолжительной болезни в результате сердечной недостаточности. Лаврентий родился в 2008 году в Северском зоопарке. Когда ему исполнился год, он прибыл в Челябинский зоопарк, где спустя некоторое время сформировал прочную пару с самкой Илоной. За время совместной жизни они произвели на свет целых 10 малышей», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что Лаврентий был статен, массивен и могуч, имел горячий характер и горячую голову. Его очень любили посетители и уважали сотрудники зоопарка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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