В зоопарке Челябинска умер после продолжительной болезни як Лаврентий. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в пресс-службе учреждения.
«Он ушел из жизни после продолжительной болезни в результате сердечной недостаточности. Лаврентий родился в 2008 году в Северском зоопарке. Когда ему исполнился год, он прибыл в Челябинский зоопарк, где спустя некоторое время сформировал прочную пару с самкой Илоной. За время совместной жизни они произвели на свет целых 10 малышей», — пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что Лаврентий был статен, массивен и могуч, имел горячий характер и горячую голову. Его очень любили посетители и уважали сотрудники зоопарка.
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