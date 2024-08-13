Як Лаврентий умер в зоопарке Челябинска от сердечной недостаточности. Фото

13 августа 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Лаврентий ушел из жизни в возрасте 16 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В зоопарке Челябинска умер после продолжительной болезни як Лаврентий. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в пресс-службе учреждения. «Он ушел из жизни после продолжительной болезни в результате сердечной недостаточности. Лаврентий родился в 2008 году в Северском зоопарке. Когда ему исполнился год, он прибыл в Челябинский зоопарк, где спустя некоторое время сформировал прочную пару с самкой Илоной. За время совместной жизни они произвели на свет целых 10 малышей», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что Лаврентий был статен, массивен и могуч, имел горячий характер и горячую голову. Его очень любили посетители и уважали сотрудники зоопарка. Лаврентий успел стать отцом 10 яков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоопарке Челябинска умер после продолжительной болезни як Лаврентий. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в пресс-службе учреждения. «Он ушел из жизни после продолжительной болезни в результате сердечной недостаточности. Лаврентий родился в 2008 году в Северском зоопарке. Когда ему исполнился год, он прибыл в Челябинский зоопарк, где спустя некоторое время сформировал прочную пару с самкой Илоной. За время совместной жизни они произвели на свет целых 10 малышей», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что Лаврентий был статен, массивен и могуч, имел горячий характер и горячую голову. Его очень любили посетители и уважали сотрудники зоопарка.