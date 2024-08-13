13 августа 2024
12 августа 2024

В вузе ХМАО недобрали студентов-физиков

Сургутский госуниверситет объявил о дополнительном наборе абитуриентов
© Служба новостей «URA.RU»
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СурГУ объявил о дополнительном наборе на бюджет по направлению "Физика"
СурГУ объявил о дополнительном наборе на бюджет по направлению "Физика" Фото:

В Сургутском государственном университете (ХМАО) недобрали студентов по направлению «Физика». Теперь вуз объявил дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места, сообщили представители университета.

«СурГУ объявляет о дополнительном наборе на программу бакалавриата по направлению „Физика“. Этот набор осуществляется на бюджетные места, финансируемые из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написали в telegram-канале университета. 

Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский государственный университет увеличил квоту на студентов из Индии. Под них уже зарезервировали отдельный этаж в общежитии учебного заведения.

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В Сургутском государственном университете (ХМАО) недобрали студентов по направлению «Физика». Теперь вуз объявил дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места, сообщили представители университета. «СурГУ объявляет о дополнительном наборе на программу бакалавриата по направлению „Физика“. Этот набор осуществляется на бюджетные места, финансируемые из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написали в telegram-канале университета.  Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский государственный университет увеличил квоту на студентов из Индии. Под них уже зарезервировали отдельный этаж в общежитии учебного заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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