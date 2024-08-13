В вузе ХМАО недобрали студентов-физиков

В Сургутском государственном университете (ХМАО) недобрали студентов по направлению «Физика». Теперь вуз объявил дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места, сообщили представители университета.
«СурГУ объявляет о дополнительном наборе на программу бакалавриата по направлению „Физика“. Этот набор осуществляется на бюджетные места, финансируемые из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написали в telegram-канале университета.
Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский государственный университет увеличил квоту на студентов из Индии. Под них уже зарезервировали отдельный этаж в общежитии учебного заведения.
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