В главном парке Екатеринбурга устроят еженедельные забеги

В Екатеринбурге в парке Маяковского запускают еженедельные забеги «5 верст»

14 августа 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Для спортсменов подготовили пятикилометровую трассу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге с 24 августа стартуют бесплатные забеги выходного дня. Желающие смогут пробегать пятикилометровую подготовленную трассу каждую субботу. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Официальное открытие бесплатных еженедельных забегов „5 верст“ состоится 24 августа. Для атлетов будут созданы более комфортные и безопасные условия в зеленой зоне, а точкой старта и финиша станет „Саундпарк“ на Мичурина, 230/6», — следует из сообщения. Каждую субботу забег будет начинаться в 09:00. Федеральный спортивный проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов — он проходит не только в Екатеринбург, но и в еще в 140 городах России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге с 24 августа стартуют бесплатные забеги выходного дня. Желающие смогут пробегать пятикилометровую подготовленную трассу каждую субботу. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Официальное открытие бесплатных еженедельных забегов „5 верст“ состоится 24 августа. Для атлетов будут созданы более комфортные и безопасные условия в зеленой зоне, а точкой старта и финиша станет „Саундпарк“ на Мичурина, 230/6», — следует из сообщения. Каждую субботу забег будет начинаться в 09:00. Федеральный спортивный проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов — он проходит не только в Екатеринбург, но и в еще в 140 городах России.