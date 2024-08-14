«Обещал всех изрубить топором»: жители микрорайона в Челябинске пожаловались на соседа-дебошира

Челябинец угрожает соседям расправой, полиция предпринимает меры по его изоляции
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина угрожает расправой соседям
Мужчина угрожает расправой соседям Фото:

Жильцы дома №19 по улице Петра Столыпина в Челябинске (микрорайон Парковый 2) пожаловались на соседа-дебошира. По их словам, на фоне алкогольной зависимости он угрожает им расправой. Его угрозы они воспринимают реально. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, сотрудники полиции работают над решением ситуации.

«Несколько лет назад мы терпели его пьяные выходки. Но на фоне употребления алкоголя он стал агрессивней: начал посылать угрозы, писать их на стенах в подъезде. Появились угрозы жизни с применением холодного оружия. Он обещал всех изрубить топором или изрезать ножом», — рассказали URA.RU жильцы многоэтажки.

По их словам, зимой этого года угрозы воплотились в реальность: мужчина ворвался с ножом в квартиру к молодой семье. На крики сбежались соседи, которые и вызвали полицию. Только чудом никто не получил серьезных увечий. Но дебошира, по словам жителей, отпустили на следующее утро. А в ночь на 13 августа буйный сосед снова напился и стал кидаться на жителей с молотком. Приехавшие на вызов сотрудники полиции задержали его.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили URA.RU, что в курсе ситуации. После задержания с гражданином была проведена профилактическая беседа. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. В последующем будет принято процессуальное решение с привлечением дебошира к ответственности.

«В рамках проверки жильцы дома будут опрошены. Все их доводы будут изучены. Будут приняты действенные меры. Сотрудники полиции в рамках своей компетенции сделают все от них зависящее, чтобы жители чувствовали себя спокойно», — добавили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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Жильцы дома №19 по улице Петра Столыпина в Челябинске (микрорайон Парковый 2) пожаловались на соседа-дебошира. По их словам, на фоне алкогольной зависимости он угрожает им расправой. Его угрозы они воспринимают реально. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, сотрудники полиции работают над решением ситуации. «Несколько лет назад мы терпели его пьяные выходки. Но на фоне употребления алкоголя он стал агрессивней: начал посылать угрозы, писать их на стенах в подъезде. Появились угрозы жизни с применением холодного оружия. Он обещал всех изрубить топором или изрезать ножом», — рассказали URA.RU жильцы многоэтажки. По их словам, зимой этого года угрозы воплотились в реальность: мужчина ворвался с ножом в квартиру к молодой семье. На крики сбежались соседи, которые и вызвали полицию. Только чудом никто не получил серьезных увечий. Но дебошира, по словам жителей, отпустили на следующее утро. А в ночь на 13 августа буйный сосед снова напился и стал кидаться на жителей с молотком. Приехавшие на вызов сотрудники полиции задержали его. В пресс-службе УМВД по региону сообщили URA.RU, что в курсе ситуации. После задержания с гражданином была проведена профилактическая беседа. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. В последующем будет принято процессуальное решение с привлечением дебошира к ответственности. «В рамках проверки жильцы дома будут опрошены. Все их доводы будут изучены. Будут приняты действенные меры. Сотрудники полиции в рамках своей компетенции сделают все от них зависящее, чтобы жители чувствовали себя спокойно», — добавили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
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