СКР проверяет екатеринбургских врачей после смерти курганской пенсионерки

Возбуждено уголовное дело после смерти пенсионерки в екатеринбургской больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, областная больница, больница, больничная койка
Медиков подозревают в причинении смерти по неосторожности Фото:

В СКР Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 79-летней курганской пенсионерки в больнице Екатеринбурга. Медиков подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник.

«Жительница села Каргаполье из Курганской области проходила лечение в екатеринбургской больнице №14. В апреле она умерла в результате гнойного перитонита, разрыва ободочной кишки и рака сигмовидной кишки. Установлено, что смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами», — рассказал собеседник агентства.

Что именно неправильно делали медики, он пояснить затруднился. 13 августа следственным отделом по Орджоникидзевскому району свердловского СКР было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе силового ведомства отказались от комментария. Ответ из больницы ожидается.

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В СКР Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 79-летней курганской пенсионерки в больнице Екатеринбурга. Медиков подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник. «Жительница села Каргаполье из Курганской области проходила лечение в екатеринбургской больнице №14. В апреле она умерла в результате гнойного перитонита, разрыва ободочной кишки и рака сигмовидной кишки. Установлено, что смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами», — рассказал собеседник агентства. Что именно неправильно делали медики, он пояснить затруднился. 13 августа следственным отделом по Орджоникидзевскому району свердловского СКР было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе силового ведомства отказались от комментария. Ответ из больницы ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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