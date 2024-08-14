СКР проверяет екатеринбургских врачей после смерти курганской пенсионерки

Возбуждено уголовное дело после смерти пенсионерки в екатеринбургской больнице

14 августа 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Медиков подозревают в причинении смерти по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В СКР Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 79-летней курганской пенсионерки в больнице Екатеринбурга. Медиков подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник. «Жительница села Каргаполье из Курганской области проходила лечение в екатеринбургской больнице №14. В апреле она умерла в результате гнойного перитонита, разрыва ободочной кишки и рака сигмовидной кишки. Установлено, что смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами», — рассказал собеседник агентства. Что именно неправильно делали медики, он пояснить затруднился. 13 августа следственным отделом по Орджоникидзевскому району свердловского СКР было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе силового ведомства отказались от комментария. Ответ из больницы ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СКР Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 79-летней курганской пенсионерки в больнице Екатеринбурга. Медиков подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник. «Жительница села Каргаполье из Курганской области проходила лечение в екатеринбургской больнице №14. В апреле она умерла в результате гнойного перитонита, разрыва ободочной кишки и рака сигмовидной кишки. Установлено, что смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами», — рассказал собеседник агентства. Что именно неправильно делали медики, он пояснить затруднился. 13 августа следственным отделом по Орджоникидзевскому району свердловского СКР было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе силового ведомства отказались от комментария. Ответ из больницы ожидается.