Челябинские ученые предложили использовать бактерии из желудков пчел для производства йогурта

Исследователи Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили использовать бактерии из желудка и кишечника пчел для создания молочнокислых напитков. Профессор ИСТиС ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми вместе с коллегами из Египта и Саудовской Аравии провел опыт, показавший высокую выживаемость этих микроорганизмов в кислой среде желудочного сока человека, сообщили 14 августа в пресс-службе ЮУрГУ.
«Рассмотренные штаммы в ходе эксперимента показали выживаемость в желудочной кислоте человека в течение двух часов при температуре 37 градусов Цельсия: от 66.5 до 80% с погрешностью до 3%. Все типы бактерий были испробованы при производстве напитков на основе молока», — сообщили в пресс-службе.
Испытания показали, что напитки с добавлением пчелиных лактобактерий могут сохранять лечебно-пробиотические свойства на протяжении 21 дня, что является приемлемым сроком для хранения йогуртов. Однако перед тем, как продукция появится на рынке, необходимо провести дополнительные терапевтические тестирования.
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