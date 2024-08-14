Челябинские ученые предложили использовать бактерии из желудков пчел для производства йогурта

Ученые ЮУрГУ: пчелиные бактерии могут стать пробиотиками для молочных продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Лактобактерии медоносных пчел помогут создать полезные молочные продукты
Лактобактерии медоносных пчел помогут создать полезные молочные продукты Фото:

Исследователи Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили использовать бактерии из желудка и кишечника пчел для создания молочнокислых напитков. Профессор ИСТиС ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми вместе с коллегами из Египта и Саудовской Аравии провел опыт, показавший высокую выживаемость этих микроорганизмов в кислой среде желудочного сока человека, сообщили 14 августа в пресс-службе ЮУрГУ.

«Рассмотренные штаммы в ходе эксперимента показали выживаемость в желудочной кислоте человека в течение двух часов при температуре 37 градусов Цельсия: от 66.5 до 80% с погрешностью до 3%. Все типы бактерий были испробованы при производстве напитков на основе молока», — сообщили в пресс-службе.

Испытания показали, что напитки с добавлением пчелиных лактобактерий могут сохранять лечебно-пробиотические свойства на протяжении 21 дня, что является приемлемым сроком для хранения йогуртов. Однако перед тем, как продукция появится на рынке, необходимо провести дополнительные терапевтические тестирования. 

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Исследователи Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили использовать бактерии из желудка и кишечника пчел для создания молочнокислых напитков. Профессор ИСТиС ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми вместе с коллегами из Египта и Саудовской Аравии провел опыт, показавший высокую выживаемость этих микроорганизмов в кислой среде желудочного сока человека, сообщили 14 августа в пресс-службе ЮУрГУ. «Рассмотренные штаммы в ходе эксперимента показали выживаемость в желудочной кислоте человека в течение двух часов при температуре 37 градусов Цельсия: от 66.5 до 80% с погрешностью до 3%. Все типы бактерий были испробованы при производстве напитков на основе молока», — сообщили в пресс-службе. Испытания показали, что напитки с добавлением пчелиных лактобактерий могут сохранять лечебно-пробиотические свойства на протяжении 21 дня, что является приемлемым сроком для хранения йогуртов. Однако перед тем, как продукция появится на рынке, необходимо провести дополнительные терапевтические тестирования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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