Челябинцы потребовали починить дорогу в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога на Озерск Челябинск, яма, ухабы, газель
Дорога ведет через три района региона в Казахстан Фото:

Жители Челябинской области потребовали починить дорогу Фершампенуаз-Чесма, ведущую в Казахстан. Об ужасном состоянии асфальта и ямах рассказал URA.RU местный житель Рустам К.

«Езжу каждый день по дороге Фершампенуаз-Чесма, это ужас, ямы очень глубокие. Дорога соединяет три района, Нагайбакский, Чесменский, Варненский, по ней едут машины в Казахстан. Залатайте хотя бы ямы», — сообщил URA.RU Рустам.

Местные жители добавили, что по этой дороге многие добираются до работы на автомобилях. По дороге они разбивают подвеску, портят диски. В пресс-службе регионального миндора URA.RU уточнили, что на этой дороге до конца сезона (до 1—15 октября) будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области потребовали починить дорогу Фершампенуаз-Чесма, ведущую в Казахстан. Об ужасном состоянии асфальта и ямах рассказал URA.RU местный житель Рустам К. «Езжу каждый день по дороге Фершампенуаз-Чесма, это ужас, ямы очень глубокие. Дорога соединяет три района, Нагайбакский, Чесменский, Варненский, по ней едут машины в Казахстан. Залатайте хотя бы ямы», — сообщил URA.RU Рустам. Местные жители добавили, что по этой дороге многие добираются до работы на автомобилях. По дороге они разбивают подвеску, портят диски. В пресс-службе регионального миндора URA.RU уточнили, что на этой дороге до конца сезона (до 1—15 октября) будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...