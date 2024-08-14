Челябинцы потребовали починить дорогу в Казахстан

14 августа 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Дорога ведет через три района региона в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области потребовали починить дорогу Фершампенуаз-Чесма, ведущую в Казахстан. Об ужасном состоянии асфальта и ямах рассказал URA.RU местный житель Рустам К. «Езжу каждый день по дороге Фершампенуаз-Чесма, это ужас, ямы очень глубокие. Дорога соединяет три района, Нагайбакский, Чесменский, Варненский, по ней едут машины в Казахстан. Залатайте хотя бы ямы», — сообщил URA.RU Рустам. Местные жители добавили, что по этой дороге многие добираются до работы на автомобилях. По дороге они разбивают подвеску, портят диски. В пресс-службе регионального миндора URA.RU уточнили, что на этой дороге до конца сезона (до 1—15 октября) будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области потребовали починить дорогу Фершампенуаз-Чесма, ведущую в Казахстан. Об ужасном состоянии асфальта и ямах рассказал URA.RU местный житель Рустам К. «Езжу каждый день по дороге Фершампенуаз-Чесма, это ужас, ямы очень глубокие. Дорога соединяет три района, Нагайбакский, Чесменский, Варненский, по ней едут машины в Казахстан. Залатайте хотя бы ямы», — сообщил URA.RU Рустам. Местные жители добавили, что по этой дороге многие добираются до работы на автомобилях. По дороге они разбивают подвеску, портят диски. В пресс-службе регионального миндора URA.RU уточнили, что на этой дороге до конца сезона (до 1—15 октября) будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда.