«Нам нужна ваша помощь!»: волонтеры рассказали о поисках свердловской пенсионерки, потерявшей память

В поселке Прогресс Свердловской области волонтеры продолжают поиски 82-летней Нины Сысоевой, у которой возможны провалы в памяти. Последний раз ее видели еще 7 августа — пенсионерка сидела у магазина. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят местных жителей о помощи.
«Несколько раз на место поиска выезжали экипажи добровольцев „ЛизаАлерт“, совместно с поисковым отрядом „Абрис“ отрабатывались задачи: тщательный осмотр поселков Прогресс, Слобода, Новоуткинск… Ни одно свидетельство не подтвердилось. Нам очень нужна ваша помощь!» — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Местных просят расклеить ориентировки пропавшей по городу. Помимо этого, отряд просит внимательно осмотреть приусадебные участки и их округу в поселках Прогресс и Слобода, обращая внимание на высокую траву. Также необходим осмотр территории вдоль рек Долматиха, Тетериха, Сучиха.
Рост пропавшей — 156 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые. На момент пропажи была одета в темно-красную кофту, черные брюки и черные ботинки, на голове носит берет. Если вам известно что-то о пропавшей, то сообщите о ней по номеру 8 800 700 54 52.
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