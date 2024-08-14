14 августа 2024

Челябинский бизнесмен выпустил вареники с бактериями

© Служба новостей «URA.RU»
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Наличие в продукции бактерий не остановило бизнесмена от отправки товара в продажу
Наличие в продукции бактерий не остановило бизнесмена от отправки товара в продажу Фото:

Предприниматель в Коркино (Челябинская область) выпустил вареники и мясосодержащую продукцию с бактериями. Как 15 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, торговлю надзорное ведомство прекратило.

«Россельхознадзор прекратил оборот мясной продукции, не прошедшей тест на микробную безопасность. В протоколах лабораторных испытаний указан положительный результат микробиологических исследований. Обнаружено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). К тому же, продукция не прошла все необходимые исследования», — заявили в Россельхознадзоре.

Результаты исследования производителя не смутили. Он оформил три сертификата соответствия на полуфабрикаты мясные и мясосодержащие, полуфабрикаты из мяса птицы и изделия замороженные, а именно вареники. Предпринимателю объявили предостережение за выпуск продукции, не соответствующей стандартам качества и безопасности.

Для того чтобы в будущем иметь возможность реализации своей продукции, бизнесмен должен провести корректирующие мероприятия для устранения бактериального загрязнения продуктов. Придется снова пройти необходимые лабораторные исследования и при получении отрицательных результатов заново оформить декларации о соответствии.

КМАФАнМ является стандартным тестом на микробную безопасность и используется для оценки качества пищевых продуктов. Продукты с высоким уровнем бактерий, даже если они не патогенны и не влияют на вкус, не могут считаться безопасными. Высокая бактериальная обсемененность может указывать на недостаточную термическую обработку сырья, неправильную очистку оборудования или ненадлежащие условия хранения продукта, что может привести к его порче.

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Предприниматель в Коркино (Челябинская область) выпустил вареники и мясосодержащую продукцию с бактериями. Как 15 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, торговлю надзорное ведомство прекратило. «Россельхознадзор прекратил оборот мясной продукции, не прошедшей тест на микробную безопасность. В протоколах лабораторных испытаний указан положительный результат микробиологических исследований. Обнаружено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). К тому же, продукция не прошла все необходимые исследования», — заявили в Россельхознадзоре. Результаты исследования производителя не смутили. Он оформил три сертификата соответствия на полуфабрикаты мясные и мясосодержащие, полуфабрикаты из мяса птицы и изделия замороженные, а именно вареники. Предпринимателю объявили предостережение за выпуск продукции, не соответствующей стандартам качества и безопасности. Для того чтобы в будущем иметь возможность реализации своей продукции, бизнесмен должен провести корректирующие мероприятия для устранения бактериального загрязнения продуктов. Придется снова пройти необходимые лабораторные исследования и при получении отрицательных результатов заново оформить декларации о соответствии. КМАФАнМ является стандартным тестом на микробную безопасность и используется для оценки качества пищевых продуктов. Продукты с высоким уровнем бактерий, даже если они не патогенны и не влияют на вкус, не могут считаться безопасными. Высокая бактериальная обсемененность может указывать на недостаточную термическую обработку сырья, неправильную очистку оборудования или ненадлежащие условия хранения продукта, что может привести к его порче.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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