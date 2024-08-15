Треть челябинцев готова вернуться к бывшему работодателю

Треть жителей Челябинска хочет вернуться к своему бывшему работодателю. Больше половины респондентов при этом не собираются возвращаться на прошлое место работы, сообщили 15 августа в пресс-службе сервиса «Авито Работа»
«Треть (33%) челябинцев готовы вернуться к прошлому работодателю. При этом 61% не хотели бы возвращаться на прошлое место работы: 22% не собираются этого делать, хотя и не исключают такой возможности, а 39% уверены в том, что не вернутся», — сообщили в пресс-службе.
Аналитики отметили, что молодые россияне 18-24 и 25-34 лет также часто склонны к возвращению, составляя 45% и 42% соответственно. Отмечается, что больше всего желание вернуться на прежнее место работы имеют: курьеры, грузчики, сотрудники складов и другие работники линейных профессий.
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