В Горнозаводске открыли стадион с футбольным полем и беговыми дорожками

На новом стадионе дети могут играть в футбол Фото: Илья Московец © URA.RU

В Горнозаводске Пермского края открыли новый школьный стадион, на котором оборудованы футбольное поле и дорожки для бега. Объект построили в рамках соглашения о софинансировании между регионом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», а также социнвестирования ООО «Горнозаводскцемент».

«Стоимость строительства спортивного объекта составила 55,8 млн рублей. Из этой суммы 20,4 млн рублей предоставила госкорпорация „ВЭБ.РФ“. Еще 18,4 млн рублей были добавлены из бюджета Пермского края. Также дополнительно было выделено 17,2 млн рублей из муниципального бюджета. Среди этих средств — средства ООО „Горнозаводскцемент“. Общая площадь нового стадиона составила 3,5 тысяч квадратных метров», — сообщил сайт правительства Пермского края.

На объекте есть две беговые дорожки, футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, установлены уличные тренажеры. Строители учли гористый рельеф и смонтировали подпорную стену. В результате школьники поднимаются на стадион по удобной лестнице. Маломобильных граждан на объект доставляет лифт.

Горнозаводский городской округ находится в федеральном списке моногородов. Этим населенным пунктам с численностью до 50 тысяч жителей при строительстве школьных стадионов положена господдержка. Средства федерального бюджета на софинансирование строительства спортивных объектов для их передачи регионам переданы госкорпорации развития «ВЭБ.РФ».

Власти Прикамья уделяют особе внимание развитию моногородов. В них социально-экономическая обстановка и развитие городской среды часто напрямую зависит от стабильности работы градообразующих предприятий.