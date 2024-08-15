Неизвестные напали на пермяка и сбили на авто его собаку

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По факту нападения на мужчину и собаку возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на пермяка и его собаку. Группа людей избила потерпевшего, а затем на автомобиле сбила животное, передает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Сообщается, что 14 августа 2024 года неизвестные беспричинно избили мужчину на улице в Перми, а также на машине сбили его собаку», — написано в telegram-канале СКР.

Прикамские следователи начали процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По словам очевидцев, нападение произошло у ЖК «Гулливер».

Ранее URA.RU писало о жители Перми, который избил 14-летнего подростка, выгуливавшего собаку во дворе своего дома. Инцидент случился 12 августа в ЖК «Авиатор».

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на пермяка и его собаку. Группа людей избила потерпевшего, а затем на автомобиле сбила животное, передает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Сообщается, что 14 августа 2024 года неизвестные беспричинно избили мужчину на улице в Перми, а также на машине сбили его собаку», — написано в telegram-канале СКР. Прикамские следователи начали процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По словам очевидцев, нападение произошло у ЖК «Гулливер». Ранее URA.RU писало о жители Перми, который избил 14-летнего подростка, выгуливавшего собаку во дворе своего дома. Инцидент случился 12 августа в ЖК «Авиатор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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