16 августа 2024

Самолет ближайшего соратника Трампа Джей-Ди Вэнса столкнулся с ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет кандидата в вице-президенты США экстренно сел в аэропорту
Самолет кандидата в вице-президенты США экстренно сел в аэропорту Фото:

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса совершил экстренное возвращение в аэропорт Милуоки из-за технической проблемы на борту. Об этом сообщает Daily Beast, ссылаясь на представителя политика.

«Из-за неисправности уплотнителя двери пилот принял решение о возвращении. Самолет Trump Force Two безопасно приземлился в Милуоки, и после устранения проблемы продолжил полет в Цинциннати», — сказала представитель Вэнса, передает издание Daily Beast.

Самолет, на котором летел Вэнс, является 22-летним Boeing 737-800. Это уже второй случай с техническими проблемами на борту самолетов, связанных с республиканцами, за последнее время: ранее и сам кандидат в президенты США Дональд Трамп столкнулся с необходимостью изменить маршрут из-за неисправности своего самолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса совершил экстренное возвращение в аэропорт Милуоки из-за технической проблемы на борту. Об этом сообщает Daily Beast, ссылаясь на представителя политика. «Из-за неисправности уплотнителя двери пилот принял решение о возвращении. Самолет Trump Force Two безопасно приземлился в Милуоки, и после устранения проблемы продолжил полет в Цинциннати», — сказала представитель Вэнса, передает издание Daily Beast. Самолет, на котором летел Вэнс, является 22-летним Boeing 737-800. Это уже второй случай с техническими проблемами на борту самолетов, связанных с республиканцами, за последнее время: ранее и сам кандидат в президенты США Дональд Трамп столкнулся с необходимостью изменить маршрут из-за неисправности своего самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...