Самолет ближайшего соратника Трампа Джей-Ди Вэнса столкнулся с ЧС

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса совершил экстренное возвращение в аэропорт Милуоки из-за технической проблемы на борту. Об этом сообщает Daily Beast, ссылаясь на представителя политика.
«Из-за неисправности уплотнителя двери пилот принял решение о возвращении. Самолет Trump Force Two безопасно приземлился в Милуоки, и после устранения проблемы продолжил полет в Цинциннати», — сказала представитель Вэнса, передает издание Daily Beast.
Самолет, на котором летел Вэнс, является 22-летним Boeing 737-800. Это уже второй случай с техническими проблемами на борту самолетов, связанных с республиканцами, за последнее время: ранее и сам кандидат в президенты США Дональд Трамп столкнулся с необходимостью изменить маршрут из-за неисправности своего самолета.
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