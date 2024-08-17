Международные организации должны осудить подготавливаемые Киевом провокации на Курской АЭС, которые могут привести к техногенной катастрофе в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС. Призывaем мeждународные oрганизации, в осoбенности ОOН и МAГАТЭ, незaмедлительно выстyпить с осyждением готoвящихся киeвским рeжимом [провокаций]», — указала Захарова, ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.
Захарова также подчеркнула, что действия Киева создают угрозу не только для АЭС, но и подрывают основы ядерной безопасности, заложенные МАГАТЭ. Она призвала международное сообщество осознать опасность, которую представляет киевский режим для европейского континента и выступить против попыток террора и запугивания.
Ранее представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что ВСУ планируют использовать заряды с радиоактивным веществом для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Также военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ готовят провокации на ядерных объектах РФ с применением «грязной» бомбы.
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