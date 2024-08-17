17 августа 2024
16 августа 2024

В Челябинске водитель доставки врезался в столб и погиб на месте

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, реанимобиль, чп, полицейский, реанимация, скорая медицинская помощь
21-летний водитель погиб на месте Фото:

В Челябинске водитель на машине с маркировкой сервиса доставки «Мегамаркет» врезался в столб и скончался на месте от полученных травм. Смертельная авария произошла рано утром на Свердловском тракте.

«ДТП произошла в 06:40 на Свердловском тракте возле улицы Черкасской. 21-летний водитель на Kia Rio совершил наезд на металлический столб освящения. От полученных травм он скончался на месте аварии», — сообщает Госавтоинспекция Челябинска.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением. В ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске водитель на машине с маркировкой сервиса доставки «Мегамаркет» врезался в столб и скончался на месте от полученных травм. Смертельная авария произошла рано утром на Свердловском тракте. «ДТП произошла в 06:40 на Свердловском тракте возле улицы Черкасской. 21-летний водитель на Kia Rio совершил наезд на металлический столб освящения. От полученных травм он скончался на месте аварии», — сообщает Госавтоинспекция Челябинска. По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением. В ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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