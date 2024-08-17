В Челябинске водитель доставки врезался в столб и погиб на месте

В Челябинске водитель на машине с маркировкой сервиса доставки «Мегамаркет» врезался в столб и скончался на месте от полученных травм. Смертельная авария произошла рано утром на Свердловском тракте.
«ДТП произошла в 06:40 на Свердловском тракте возле улицы Черкасской. 21-летний водитель на Kia Rio совершил наезд на металлический столб освящения. От полученных травм он скончался на месте аварии», — сообщает Госавтоинспекция Челябинска.
По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением. В ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
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