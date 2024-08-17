17 августа 2024
16 августа 2024

В Кургане умер директор школы-интерната Сбродов

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в департаменте по соцполитике по поводу ремонта школы №11. Курган, портрет, сбродов иван
Иван Сбродов возглавил интернат в 2020 году Фото:

В Кургане из жизни ушел руководитель школы-интерната №25 Иван Сбродов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Ушел из жизни Иван Савельевич. Талантливый руководитель, добрый и отзывчивый человек, учитель. Всю свою жизнь он посвятил образованию. В 2020 году он возглавил школу-интернат №25», — сообщили в telegram-канале администрации.

Сбродов прошел путь управленца: от директора 12 школы до заместителя директора департамента соцполитики, начальника управления образования мэрии Кургана. Отмечается, что результатом многолетней профессиональной деятельности Ивана Савельевича стала развитая муниципальная система образования. За годы управленческой и педагогической деятельности он был награжден почетной грамотой главы Кургана, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой департамента соцполитики мэрии города, а также ему присвоено звание «Педагога-наставника».

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В Кургане из жизни ушел руководитель школы-интерната №25 Иван Сбродов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Ушел из жизни Иван Савельевич. Талантливый руководитель, добрый и отзывчивый человек, учитель. Всю свою жизнь он посвятил образованию. В 2020 году он возглавил школу-интернат №25», — сообщили в telegram-канале администрации. Сбродов прошел путь управленца: от директора 12 школы до заместителя директора департамента соцполитики, начальника управления образования мэрии Кургана. Отмечается, что результатом многолетней профессиональной деятельности Ивана Савельевича стала развитая муниципальная система образования. За годы управленческой и педагогической деятельности он был награжден почетной грамотой главы Кургана, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой департамента соцполитики мэрии города, а также ему присвоено звание «Педагога-наставника».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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