В Кургане умер директор школы-интерната Сбродов

В Кургане из жизни ушел руководитель школы-интерната №25 Иван Сбродов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Ушел из жизни Иван Савельевич. Талантливый руководитель, добрый и отзывчивый человек, учитель. Всю свою жизнь он посвятил образованию. В 2020 году он возглавил школу-интернат №25», — сообщили в telegram-канале администрации.
Сбродов прошел путь управленца: от директора 12 школы до заместителя директора департамента соцполитики, начальника управления образования мэрии Кургана. Отмечается, что результатом многолетней профессиональной деятельности Ивана Савельевича стала развитая муниципальная система образования. За годы управленческой и педагогической деятельности он был награжден почетной грамотой главы Кургана, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой департамента соцполитики мэрии города, а также ему присвоено звание «Педагога-наставника».
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В Кургане из жизни ушел руководитель школы-интерната №25 Иван Сбродов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Ушел из жизни Иван Савельевич. Талантливый руководитель, добрый и отзывчивый человек, учитель. Всю свою жизнь он посвятил образованию. В 2020 году он возглавил школу-интернат №25», — сообщили в telegram-канале администрации. Сбродов прошел путь управленца: от директора 12 школы до заместителя директора департамента соцполитики, начальника управления образования мэрии Кургана. Отмечается, что результатом многолетней профессиональной деятельности Ивана Савельевича стала развитая муниципальная система образования. За годы управленческой и педагогической деятельности он был награжден почетной грамотой главы Кургана, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой департамента соцполитики мэрии города, а также ему присвоено звание «Педагога-наставника».