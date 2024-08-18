В пермском поселке снесут клуб, на который жаловались жители

Под снос попал клуб в поселке Камский
В поселке Камский (Добрянский округ, Пермский край) власти решили снести заброшенное здание клуба. Об этом говорится в документации тендера. Ранее жители жаловались в соцсетях, что развалины портят живописный вид населенного пункта.
«Снос здания клуба в поселке Камский на улице Уральская, 12. Начальная цена контракта 1 млн 782 тысячи рублей», — указано в документации на портале госзакупок.
В настоящее время идет поиск подрядчика, который определится по итогу аукциона. Снести опасное здание, в котором любили играть местные ребятишки, планируется до первого ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!