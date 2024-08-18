18 августа 2024
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В пермском поселке снесут клуб, на который жаловались жители

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос "дома журналистов". Екатеринбург, снос здания, разрушение, незаконная постройка
Под снос попал клуб в поселке Камский Фото:

В поселке Камский (Добрянский округ, Пермский край) власти решили снести заброшенное здание клуба. Об этом говорится в документации тендера. Ранее жители жаловались в соцсетях, что развалины портят живописный вид населенного пункта.

«Снос здания клуба в поселке Камский на улице Уральская, 12. Начальная цена контракта 1 млн 782 тысячи рублей», — указано в документации на портале госзакупок.

В настоящее время идет поиск подрядчика, который определится по итогу аукциона. Снести опасное здание, в котором любили играть местные ребятишки, планируется до первого ноября.

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В поселке Камский (Добрянский округ, Пермский край) власти решили снести заброшенное здание клуба. Об этом говорится в документации тендера. Ранее жители жаловались в соцсетях, что развалины портят живописный вид населенного пункта. «Снос здания клуба в поселке Камский на улице Уральская, 12. Начальная цена контракта 1 млн 782 тысячи рублей», — указано в документации на портале госзакупок. В настоящее время идет поиск подрядчика, который определится по итогу аукциона. Снести опасное здание, в котором любили играть местные ребятишки, планируется до первого ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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