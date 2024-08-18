Курганский регоператор «Чистый город», которому грозит закрытие, несет миллионные убытки

Компания «Чистый город» из Кургана за год увеличила убытки на 204 миллиона

19 августа 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

В компании «Чистый город» выросли убытки на сотни миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Региональный оператор «Чистый город», занимающийся вывозом твердых коммунальных отходов в Курганской области, за год увеличил убытки более чем нам 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчетной документации предприятия, которая имеется в распоряжении URA.RU. Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил о возможном закрытии мусорной компании. В пресс-службе «Чистого города» отметили, что продолжают работать в штатном режиме. «Убытки ООО „Чистый город“ за 2023 год: -303 807 000 рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (-100 128 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности компании. Согласно прогнозам на 2024 год, убытки могут составить более полумиллиарда рублей. Несмотря на рост убытков, выручка предприятия увеличилась с 952,5 до 963,3 млн рублей. Стоимость самого бизнеса в минусе на 0,4 млрд рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регоператора «Чистый город». Ответ ожидается. Касаемо возможного закрытия предприятия агентству сообщили, что фирма работает в штатном режиме. «Региональный оператор по обращению с ТКО в Курганской области ООО „Чистый город“ осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона, заключенным с правительством Курганской области 13 сентября 2019 года», — говорится в ответе директора компании Андрея Жижина. Ранее URA.RU писало, что регоператор «Чистый город» рискует прекратить работу в Курганской области. По данным гендиректора РЭО Дениса Буцаева, компания находится в красной зоне и ей грозит прекращение деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональный оператор «Чистый город», занимающийся вывозом твердых коммунальных отходов в Курганской области, за год увеличил убытки более чем нам 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчетной документации предприятия, которая имеется в распоряжении URA.RU. Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил о возможном закрытии мусорной компании. В пресс-службе «Чистого города» отметили, что продолжают работать в штатном режиме. «Убытки ООО „Чистый город“ за 2023 год: -303 807 000 рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (-100 128 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности компании. Согласно прогнозам на 2024 год, убытки могут составить более полумиллиарда рублей. Несмотря на рост убытков, выручка предприятия увеличилась с 952,5 до 963,3 млн рублей. Стоимость самого бизнеса в минусе на 0,4 млрд рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регоператора «Чистый город». Ответ ожидается. Касаемо возможного закрытия предприятия агентству сообщили, что фирма работает в штатном режиме. «Региональный оператор по обращению с ТКО в Курганской области ООО „Чистый город“ осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона, заключенным с правительством Курганской области 13 сентября 2019 года», — говорится в ответе директора компании Андрея Жижина. Ранее URA.RU писало, что регоператор «Чистый город» рискует прекратить работу в Курганской области. По данным гендиректора РЭО Дениса Буцаева, компания находится в красной зоне и ей грозит прекращение деятельности.