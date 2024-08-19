Москвичи предложили продать им акции метзавода Аши

Компания «Урал-ВК» из Москвы предложила продать ей 78,7 млн штук акций «Ашинского метзавода» (Челябинская область). Как следует из заявления, предложение действует 73 дня.
«АО „Урал-ВК“ направило обязательное предложение о выкупе акций „Ашинского метзавода“ по цене 71 рубль за акцию. Количество акций: 78 млн 705 тысяч 530 штук», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
Компания решила выкупить все эмиссионные ценные бумаги акционерного общества. Предложение представлено также в Банк России.
Стоимость выкупа ниже рыночной. По состоянию на 19 августа, ценная бумага торгуется на Мосбирже по цене 150,1 рубля. Данный уровень на 59% выше котировки 11 августа, когда после объявления о возможной выплате дивидендов стоимость существенно выросла. За день она поднялась на 22% до отметки в 113,04 рубля.
За последние 20 лет метзавод трижды объявлял проведение дополнительной эмиссии акций. В последний раз это было сделано в марте 2014 года, когда по выпускался миллион акций, размещенных по открытой подписке. Объем эмиссии в 2004 и 2006 годах был выше: по 249,2 млн штук, размещенных в обоих случаях по закрытой подписке. Осенью 2023 года ашинцы объявляли о процессе выкупа акций на бирже. Байбэк затронул частичный объем бумаг в обращении.
По данным СБИС, «Урал-ВК» имеет отрицательную стоимость. В 2023 году получен чистый убыток в сумме 93 тысяч рублей. Директор фирмы Борис Царев также возглавляет компанию «Армада», владеющую «Амурсталью».
В публичной сфере найти контакты «Урал-ВК» URA.RU не удалось. При подготовке материала запрос отправлен в пресс-службу «Ашинского метзавода», но к моменту публикации ответ не поступил.
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