Россиянка с жалобами на усталость оказалась больна редким заболеванием

20 августа 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Окончательный диагноз женщине поставили после серии обследований Фото: Илья Московец © URA.RU Эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями был выявлен у жительницы Ростовской области, которая обратилась к врачу с жалобами на слабость и усталость. Об этом рассказала пресс-служба министерства здравоохранения по региону. «Поскольку отдых не помогал восстановиться, ростовчанка решилась пройти обследование. После всех анализов пациентке был поставлен окончательный диагноз — эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями», — пояснили специалисты ведомства «Комсомольской правде». Первоначально женщине порекомендовали пройти диспансеризацию. После понятно, что у пациентки анемия. При этом медики определили — это не самостоятельное заболевание, а вторичное. Нужно было установить причину снижения уровня гемоглобина в крови. После дополнительных обследований и консультации врача-гинеколога был поставлен окончательный диагноз. Ранее URA.RU писало о женщине, у которой диагностировали редчайший вид рака, связанный с применением грудных имплантов. Она до этого перенесла операцию по удалению обеих молочных желез. А в начале августа российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями был выявлен у жительницы Ростовской области, которая обратилась к врачу с жалобами на слабость и усталость. Об этом рассказала пресс-служба министерства здравоохранения по региону. «Поскольку отдых не помогал восстановиться, ростовчанка решилась пройти обследование. После всех анализов пациентке был поставлен окончательный диагноз — эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями», — пояснили специалисты ведомства «Комсомольской правде». Первоначально женщине порекомендовали пройти диспансеризацию. После понятно, что у пациентки анемия. При этом медики определили — это не самостоятельное заболевание, а вторичное. Нужно было установить причину снижения уровня гемоглобина в крови. После дополнительных обследований и консультации врача-гинеколога был поставлен окончательный диагноз. Ранее URA.RU писало о женщине, у которой диагностировали редчайший вид рака, связанный с применением грудных имплантов. Она до этого перенесла операцию по удалению обеих молочных желез. А в начале августа российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи, передает телеканал 360.