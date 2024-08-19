Россиянка с жалобами на усталость оказалась больна редким заболеванием

Эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями был выявлен у жительницы Ростовской области, которая обратилась к врачу с жалобами на слабость и усталость. Об этом рассказала пресс-служба министерства здравоохранения по региону.
«Поскольку отдых не помогал восстановиться, ростовчанка решилась пройти обследование. После всех анализов пациентке был поставлен окончательный диагноз — эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями», — пояснили специалисты ведомства «Комсомольской правде».
Первоначально женщине порекомендовали пройти диспансеризацию. После понятно, что у пациентки анемия. При этом медики определили — это не самостоятельное заболевание, а вторичное. Нужно было установить причину снижения уровня гемоглобина в крови. После дополнительных обследований и консультации врача-гинеколога был поставлен окончательный диагноз.
Ранее URA.RU писало о женщине, у которой диагностировали редчайший вид рака, связанный с применением грудных имплантов. Она до этого перенесла операцию по удалению обеих молочных желез. А в начале августа российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи, передает телеканал 360.
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