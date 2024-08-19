19 августа 2024

Россиянка с жалобами на усталость оказалась больна редким заболеванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
Окончательный диагноз женщине поставили после серии обследований Фото:

Эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями был выявлен у жительницы Ростовской области, которая обратилась к врачу с жалобами на слабость и усталость. Об этом рассказала пресс-служба министерства здравоохранения по региону.

«Поскольку отдых не помогал восстановиться, ростовчанка решилась пройти обследование. После всех анализов пациентке был поставлен окончательный диагноз — эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями», — пояснили специалисты ведомства «Комсомольской правде».

Первоначально женщине порекомендовали пройти диспансеризацию. После понятно, что у пациентки анемия. При этом медики определили — это не самостоятельное заболевание, а вторичное. Нужно было установить причину снижения уровня гемоглобина в крови. После дополнительных обследований и консультации врача-гинеколога был поставлен окончательный диагноз.

Ранее URA.RU писало о женщине, у которой диагностировали редчайший вид рака, связанный с применением грудных имплантов. Она до этого перенесла операцию по удалению обеих молочных желез. А в начале августа российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи, передает телеканал 360.

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Эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями был выявлен у жительницы Ростовской области, которая обратилась к врачу с жалобами на слабость и усталость. Об этом рассказала пресс-служба министерства здравоохранения по региону. «Поскольку отдых не помогал восстановиться, ростовчанка решилась пройти обследование. После всех анализов пациентке был поставлен окончательный диагноз — эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями», — пояснили специалисты ведомства «Комсомольской правде». Первоначально женщине порекомендовали пройти диспансеризацию. После понятно, что у пациентки анемия. При этом медики определили — это не самостоятельное заболевание, а вторичное. Нужно было установить причину снижения уровня гемоглобина в крови. После дополнительных обследований и консультации врача-гинеколога был поставлен окончательный диагноз. Ранее URA.RU писало о женщине, у которой диагностировали редчайший вид рака, связанный с применением грудных имплантов. Она до этого перенесла операцию по удалению обеих молочных желез. А в начале августа российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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