В ГИБДД предупредили тюменцев об опасности на трассе

На автодороге Тюмень – Омск утром 20 августа видимость составляет не более 50 метров из-за густого тумана. В Госавтоинспекции округа рекомендуют жителям быть осторожными и снизить скорость.
«На федеральной автодороге Тюмень — Омск туман. Видимость не более 50-ти метров. Госавтоинспекция рекомендует сбавить скорость, выбирая ее с учетом видимости», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что плохая видимость в частности на омутнинском и голышмановском участках трассы. Сотрудники ГИБДД выставили посты на автодороге.
Накануне об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор». На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидалась низкая видимость из-за тумана.
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