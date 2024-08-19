19 августа 2024

В ГИБДД предупредили тюменцев об опасности на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД контролируют участок трассы
ГИБДД контролируют участок трассы Фото:

На автодороге Тюмень – Омск утром 20 августа видимость составляет не более 50 метров из-за густого тумана. В Госавтоинспекции округа рекомендуют жителям быть осторожными и снизить скорость.

«На федеральной автодороге Тюмень — Омск туман. Видимость не более 50-ти метров. Госавтоинспекция рекомендует сбавить скорость, выбирая ее с учетом видимости», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что плохая видимость в частности на омутнинском и голышмановском участках трассы. Сотрудники ГИБДД выставили посты на автодороге.

Накануне об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор». На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидалась низкая видимость из-за тумана.

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На автодороге Тюмень – Омск утром 20 августа видимость составляет не более 50 метров из-за густого тумана. В Госавтоинспекции округа рекомендуют жителям быть осторожными и снизить скорость. «На федеральной автодороге Тюмень — Омск туман. Видимость не более 50-ти метров. Госавтоинспекция рекомендует сбавить скорость, выбирая ее с учетом видимости», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что плохая видимость в частности на омутнинском и голышмановском участках трассы. Сотрудники ГИБДД выставили посты на автодороге. Накануне об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор». На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидалась низкая видимость из-за тумана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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