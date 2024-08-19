Грузовик въехал в легковые авто перед пешеходным переходом
На трассе «Тюмень — Криводаново» произошло массовое ДТП с участием четырех легковых машин, грузовика и автобуса. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.
«Массовое ДТП произошло сегодня на 10-м километре автодороги Тюмень-Криводанова под Тюменью. Столкнулись сразу 6 автомобилей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что грузовик въехал в стоящие перед пешеходным переходом «легковушки». Одну из них от удара отбросило на маршрутный автобус «Тюмень-Якуши». Пассажиры автобуса не пострадали, водитель одного из легковых авто получил ранения.
Последствия ДТП
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