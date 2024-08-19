19 августа 2024

Под Тюменью произошло массовое ДТП с грузовиком и автобусом. Фото

На трассе «Тюмень — Криводаново» произошло массовое ДТП с участием шести машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик въехал в легковые авто перед пешеходным переходом
Грузовик въехал в легковые авто перед пешеходным переходом Фото:

На трассе «Тюмень — Криводаново» произошло массовое ДТП с участием четырех легковых машин, грузовика и автобуса. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ. 

«Массовое ДТП произошло сегодня на 10-м километре автодороги Тюмень-Криводанова под Тюменью. Столкнулись сразу 6 автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что грузовик въехал в стоящие перед пешеходным переходом «легковушки». Одну из них от удара отбросило на маршрутный автобус «Тюмень-Якуши». Пассажиры автобуса не пострадали, водитель одного из легковых авто получил ранения.

Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото:

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На трассе «Тюмень — Криводаново» произошло массовое ДТП с участием четырех легковых машин, грузовика и автобуса. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.  «Массовое ДТП произошло сегодня на 10-м километре автодороги Тюмень-Криводанова под Тюменью. Столкнулись сразу 6 автомобилей», — говорится в сообщении. Уточняется, что грузовик въехал в стоящие перед пешеходным переходом «легковушки». Одну из них от удара отбросило на маршрутный автобус «Тюмень-Якуши». Пассажиры автобуса не пострадали, водитель одного из легковых авто получил ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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