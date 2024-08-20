В Екатеринбурге обрушились цены на яйца. Фото

В Екатеринбурге яйца подешевели до 69 рублей
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Яйца. Екатеринбург, яйца, ценники, витрина, десяток, кассета яиц
Самые дешевые яйца относятся ко второй категории Фото:

В Екатеринбурге куриные яйца подешевели до 69 рублей, это дешевле на 48% по сравнению с июлем. Читатель URA.RU заметил снижение стоимости в одном из магазинов.

«В „Пятерочке“ появились дешевые яйца. Они раньше ужасно дорогими были», — поделился читатель. Десяток яиц второй категории продают за 69,99 рублей. Рядом стоит упаковка куриных яиц первой категории за 84,99 рубля — это дешевле, чем в июле 2024-го на 22%.

По данным Свердловскстата, в период с июля 2023-го по июль 2024 года в Свердловской области одним из самых дорогих продуктов стали как раз куриные яйца. В июле 2024-го десяток яиц в среднем стоил 103,83 рубля. А в конце ноября 2023-го яйца можно было купить за 155 рублей — десяток.

Самые дешевые яйца производят в Нижнем Тагиле
Самые дешевые яйца производят в Нижнем Тагиле
Яйца по выгодной цене относятся ко второй категории
Яйца по выгодной цене относятся ко второй категории

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В Екатеринбурге куриные яйца подешевели до 69 рублей, это дешевле на 48% по сравнению с июлем. Читатель URA.RU заметил снижение стоимости в одном из магазинов. «В „Пятерочке“ появились дешевые яйца. Они раньше ужасно дорогими были», — поделился читатель. Десяток яиц второй категории продают за 69,99 рублей. Рядом стоит упаковка куриных яиц первой категории за 84,99 рубля — это дешевле, чем в июле 2024-го на 22%. По данным Свердловскстата, в период с июля 2023-го по июль 2024 года в Свердловской области одним из самых дорогих продуктов стали как раз куриные яйца. В июле 2024-го десяток яиц в среднем стоил 103,83 рубля. А в конце ноября 2023-го яйца можно было купить за 155 рублей — десяток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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