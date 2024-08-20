В Екатеринбурге обрушились цены на яйца. Фото

В Екатеринбурге яйца подешевели до 69 рублей

20 августа 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Самые дешевые яйца относятся ко второй категории Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге куриные яйца подешевели до 69 рублей, это дешевле на 48% по сравнению с июлем. Читатель URA.RU заметил снижение стоимости в одном из магазинов. «В „Пятерочке“ появились дешевые яйца. Они раньше ужасно дорогими были», — поделился читатель. Десяток яиц второй категории продают за 69,99 рублей. Рядом стоит упаковка куриных яиц первой категории за 84,99 рубля — это дешевле, чем в июле 2024-го на 22%. По данным Свердловскстата, в период с июля 2023-го по июль 2024 года в Свердловской области одним из самых дорогих продуктов стали как раз куриные яйца. В июле 2024-го десяток яиц в среднем стоил 103,83 рубля. А в конце ноября 2023-го яйца можно было купить за 155 рублей — десяток. Самые дешевые яйца производят в Нижнем Тагиле Корреспондент URA.RU Яйца по выгодной цене относятся ко второй категории Корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге куриные яйца подешевели до 69 рублей, это дешевле на 48% по сравнению с июлем. Читатель URA.RU заметил снижение стоимости в одном из магазинов. «В „Пятерочке“ появились дешевые яйца. Они раньше ужасно дорогими были», — поделился читатель. Десяток яиц второй категории продают за 69,99 рублей. Рядом стоит упаковка куриных яиц первой категории за 84,99 рубля — это дешевле, чем в июле 2024-го на 22%. По данным Свердловскстата, в период с июля 2023-го по июль 2024 года в Свердловской области одним из самых дорогих продуктов стали как раз куриные яйца. В июле 2024-го десяток яиц в среднем стоил 103,83 рубля. А в конце ноября 2023-го яйца можно было купить за 155 рублей — десяток.