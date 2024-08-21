Муж убитой под Курском беременной девушки рассказал подробности гибели любимой

Муж погибшей беременной в Судже заявил, что она пыталась заслонить сына от пуль
© Служба новостей «URA.RU»
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Муж беременной женщины, ставший жертвой обстрела украинских военных, предполагает, что его супруга пыталась защитить сына Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Беременная женщина, которая погибла в результате обстрела украинских военных Суджи в Курской области, могла инстинктивно защитить своего двухлетнего сына, прикрыв его своим телом. Об этом сообщил муж погибшей Артем Кузнецов.

«Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — рассказал Кузнецов ТАСС. У мальчика обнаружены три осколочных ранения от кузова автомобиля. Как уточняет муж жертвы, женщина поймала пулю инстинктивно.

Кузнецов рассказал, как в двух метрах видел солдата ВСУ, который смотря прямо ему в глаза начал обстреливать их машины. Семья смогла проскочить боевика, после чего муж повез жену и ребенка в больницу, где женщину спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что беременная женщина погибла во время эвакуации из Суджи. Солдат ВСУ обстреливал машину семьи погибшей, в результате чего женщина получила ранения не совместимые с жизнью

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Беременная женщина, которая погибла в результате обстрела украинских военных Суджи в Курской области, могла инстинктивно защитить своего двухлетнего сына, прикрыв его своим телом. Об этом сообщил муж погибшей Артем Кузнецов. «Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — рассказал Кузнецов ТАСС. У мальчика обнаружены три осколочных ранения от кузова автомобиля. Как уточняет муж жертвы, женщина поймала пулю инстинктивно. Кузнецов рассказал, как в двух метрах видел солдата ВСУ, который смотря прямо ему в глаза начал обстреливать их машины. Семья смогла проскочить боевика, после чего муж повез жену и ребенка в больницу, где женщину спасти не удалось. Ранее сообщалось, что беременная женщина погибла во время эвакуации из Суджи. Солдат ВСУ обстреливал машину семьи погибшей, в результате чего женщина получила ранения не совместимые с жизнью
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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