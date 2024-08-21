Муж убитой под Курском беременной девушки рассказал подробности гибели любимой

Беременная женщина, которая погибла в результате обстрела украинских военных Суджи в Курской области, могла инстинктивно защитить своего двухлетнего сына, прикрыв его своим телом. Об этом сообщил муж погибшей Артем Кузнецов.
«Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — рассказал Кузнецов ТАСС. У мальчика обнаружены три осколочных ранения от кузова автомобиля. Как уточняет муж жертвы, женщина поймала пулю инстинктивно.
Кузнецов рассказал, как в двух метрах видел солдата ВСУ, который смотря прямо ему в глаза начал обстреливать их машины. Семья смогла проскочить боевика, после чего муж повез жену и ребенка в больницу, где женщину спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что беременная женщина погибла во время эвакуации из Суджи. Солдат ВСУ обстреливал машину семьи погибшей, в результате чего женщина получила ранения не совместимые с жизнью
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.