Муж убитой под Курском беременной девушки рассказал подробности гибели любимой

Муж погибшей беременной в Судже заявил, что она пыталась заслонить сына от пуль

Муж беременной женщины, ставший жертвой обстрела украинских военных, предполагает, что его супруга пыталась защитить сына Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Беременная женщина, которая погибла в результате обстрела украинских военных Суджи в Курской области, могла инстинктивно защитить своего двухлетнего сына, прикрыв его своим телом. Об этом сообщил муж погибшей Артем Кузнецов.

«Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — рассказал Кузнецов ТАСС. У мальчика обнаружены три осколочных ранения от кузова автомобиля. Как уточняет муж жертвы, женщина поймала пулю инстинктивно.

Кузнецов рассказал, как в двух метрах видел солдата ВСУ, который смотря прямо ему в глаза начал обстреливать их машины. Семья смогла проскочить боевика, после чего муж повез жену и ребенка в больницу, где женщину спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что беременная женщина погибла во время эвакуации из Суджи. Солдат ВСУ обстреливал машину семьи погибшей, в результате чего женщина получила ранения не совместимые с жизнью