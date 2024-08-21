В Челябинске резко снизили цену на бывший отель депутата. Скрин

В Челябинске снизили цену на часть отеля «Виктория», принадлежавшего Павленкову

22 августа 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Продаваемое помещение состоит из первого этажа и цоколя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на 54 миллиона рублей снизили цену на часть отеля «Виктория», совладельцем которого ранее был депутат Центрального райсовета Владимир Павленков. Объявление о продаже ресторана и снижении стоимости появилось на сайте объявлений. «Пpeдлaгaeм помещениe в кoмплексe „Виктopия“, которое coстоит из двух этажей — пepвый этаж и цoколь. Кaждый этаж имeeт отдeльные вхoды co cтoрoны ул. Молодогвaрдейцeв, cо cторoны двoрa два вхoдa и один проxoд внутpи здaния, кoтoрый мoжнo кaк oстaвить c доступoм в комплекс, так же закрыть. Стоимость объекта составляет 125 млн рублей», — говорится в объявлении на «Авито». Четыре месяца назад, в мае текущего года, за данную часть отеля продавец просил более 179 миллионов рублей. Общая площадь продаваемых этажей составляет около 897 квадратных метров, что составляет после снижения цены 139 тысяч рублей за квадратный метр. Одноименный ресторан «Виктория» был частью отеля. Павленков был одним из совладельцев отеля и ресторана до октября 2022 года. Затем здания перешли под контроль Евгения и Сергея, отца и сына, Вайнштейнов. Семья Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в Челябинске. Официальным владельцем комплекса является Наталья Назарчук, входящая в состав учредителей и руководства ряда бизнесов Вайнштейнов. Спустя четыре месяца на бывший ресторан не нашлось покупателей Фото: скрин с сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/obschepit_897.7_m_4019794502 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на 54 миллиона рублей снизили цену на часть отеля «Виктория», совладельцем которого ранее был депутат Центрального райсовета Владимир Павленков. Объявление о продаже ресторана и снижении стоимости появилось на сайте объявлений. «Пpeдлaгaeм помещениe в кoмплексe „Виктopия“, которое coстоит из двух этажей — пepвый этаж и цoколь. Кaждый этаж имeeт отдeльные вхoды co cтoрoны ул. Молодогвaрдейцeв, cо cторoны двoрa два вхoдa и один проxoд внутpи здaния, кoтoрый мoжнo кaк oстaвить c доступoм в комплекс, так же закрыть. Стоимость объекта составляет 125 млн рублей», — говорится в объявлении на «Авито». Четыре месяца назад, в мае текущего года, за данную часть отеля продавец просил более 179 миллионов рублей. Общая площадь продаваемых этажей составляет около 897 квадратных метров, что составляет после снижения цены 139 тысяч рублей за квадратный метр. Одноименный ресторан «Виктория» был частью отеля. Павленков был одним из совладельцев отеля и ресторана до октября 2022 года. Затем здания перешли под контроль Евгения и Сергея, отца и сына, Вайнштейнов. Семья Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в Челябинске. Официальным владельцем комплекса является Наталья Назарчук, входящая в состав учредителей и руководства ряда бизнесов Вайнштейнов.