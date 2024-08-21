Экспорт оборонной продукции из РФ достиг рекорда из-за успехов на поле боя

22 августа 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Российские разработки в оборонной промышленности стали востребованы в мире после успехов ВС РФ на поле боя Фото: Александр Мамаев © URA.RU В связи с успехами ВС РФ на поле боя экспорт оборонной продукции в стране достиг рекорда — 60 млрд долларов. Это связано с тем, что мир видит мощность военных разработок России в боях против ВСУ, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Экспортный портфель достиг рекордной цифры — 60 млрд долларов», — заявил Чемезов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в мире видят достоинства российских разработок не в видео или рекламе, а именно на поле боя. В связи с этим снижается интерес к западному оружию. Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что ВС РФ применили в Курской области против украинских военных новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Отмечается, что он управляется по проводу, в связи с чем пункт управления дроном невозможно засечь из-за отсутствия радиосигнала. Средства РЭБ Украины бессильны против нового российского дрона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с успехами ВС РФ на поле боя экспорт оборонной продукции в стране достиг рекорда — 60 млрд долларов. Это связано с тем, что мир видит мощность военных разработок России в боях против ВСУ, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Экспортный портфель достиг рекордной цифры — 60 млрд долларов», — заявил Чемезов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в мире видят достоинства российских разработок не в видео или рекламе, а именно на поле боя. В связи с этим снижается интерес к западному оружию. Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что ВС РФ применили в Курской области против украинских военных новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Отмечается, что он управляется по проводу, в связи с чем пункт управления дроном невозможно засечь из-за отсутствия радиосигнала. Средства РЭБ Украины бессильны против нового российского дрона.