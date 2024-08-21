21 августа 2024

Экспорт оборонной продукции из РФ достиг рекорда из-за успехов на поле боя

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, боеприпасы, патроны, вооружение, снаряды
Российские разработки в оборонной промышленности стали востребованы в мире после успехов ВС РФ на поле боя Фото:

В связи с успехами ВС РФ на поле боя экспорт оборонной продукции в стране достиг рекорда — 60 млрд долларов. Это связано с тем, что мир видит мощность военных разработок России в боях против ВСУ, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Экспортный портфель достиг рекордной цифры — 60 млрд долларов», — заявил Чемезов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в мире видят достоинства российских разработок не в видео или рекламе, а именно на поле боя. В связи с этим снижается интерес к западному оружию.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что ВС РФ применили в Курской области против украинских военных новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Отмечается, что он управляется по проводу, в связи с чем пункт управления дроном невозможно засечь из-за отсутствия радиосигнала. Средства РЭБ Украины бессильны против нового российского дрона.

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В связи с успехами ВС РФ на поле боя экспорт оборонной продукции в стране достиг рекорда — 60 млрд долларов. Это связано с тем, что мир видит мощность военных разработок России в боях против ВСУ, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Экспортный портфель достиг рекордной цифры — 60 млрд долларов», — заявил Чемезов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в мире видят достоинства российских разработок не в видео или рекламе, а именно на поле боя. В связи с этим снижается интерес к западному оружию. Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что ВС РФ применили в Курской области против украинских военных новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский». Отмечается, что он управляется по проводу, в связи с чем пункт управления дроном невозможно засечь из-за отсутствия радиосигнала. Средства РЭБ Украины бессильны против нового российского дрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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