В Перми детсады ищут малышей

Места в детсадах есть во всех районах Перми
В ясельных группах пермских детсадов остались свободными сотни мест. Об этом заявили в мэрии города.
«Свободные места в группах для детей от 0 до 3 лет есть в детских садах во всех районах города. Свободными остаются 765 мест, в том числе в группах кратковременного пребывания „Вместе с мамой“», — говорится на сайте администрации Перми.
Места есть в следующих детсадах:
- в Дзержинском районе: № 103, 120, 268, 370, 407, «Лидер», «Конструктор успеха», «Уральские самоцветы», «Школа Рыцарей и Принцесс»;
- в Индустриальном районе: № 23, 210, 305, 403, «Зодчий», «Калейдоскоп», структурном подразделении гимназия № 1;
- в Кировском районе: № 111, 137, 167, 252, «Сказка.ру», «Детспорт», «Глобус», «Взлет», структурном подразделении школы №63;
- в Ленинском районе: № 36, 404, «Театр на Звезде»;
- в Мотовилихинском районе: «Чулпан», в структурном подразделении школы дизайна «Точка»;
- в Орджоникидзевском районе: «Гардарика», «Галактика», «Старт», № 175, 22, 390, 394, структурном подразделении школы №123;
- в Свердловском районе: № 96, 165, 178, 265, 291, 312, 352, 364, 369, 418, «АртГрад», «Карусель», «Академика», «Экосад», структурном подразделении школы «Агробизнестехнологий.
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