23 августа 2024

Концерт Бутусова, яхты и воздушные шары: в Перми прошла «Ночь города». Фоторепортаж

В Перми Вячеслав Бутусов выступил на «Ночи города»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь города. Пермь
На сцене у Театра-Театра выступал Вячеслав Бутусов Фото:

В Перми прошло завершающее событие летнего пермского фестиваля «Город встреч» — «Ночь города». На сцене на площади у Театра-Театра выступил с программой «Nautilus Pompilius 40 лет» Вячеслав Бутусов, а на набережной пермякам показали световое шоу с яхтами и воздушными шарами, рассказывает корреспондент URA.RU.

«На площади собрались тысячи пермяков, чтобы посмотреть концерт. После выступления Вячеслава Бутусова люди хлынули на набережную, где их ждали подсвеченные яхты и воздушные шары», — передает корреспондент. Праздник закончился в 02:00.

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В Перми прошло завершающее событие летнего пермского фестиваля «Город встреч» — «Ночь города». На сцене на площади у Театра-Театра выступил с программой «Nautilus Pompilius 40 лет» Вячеслав Бутусов, а на набережной пермякам показали световое шоу с яхтами и воздушными шарами, рассказывает корреспондент URA.RU. «На площади собрались тысячи пермяков, чтобы посмотреть концерт. После выступления Вячеслава Бутусова люди хлынули на набережную, где их ждали подсвеченные яхты и воздушные шары», — передает корреспондент. Праздник закончился в 02:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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