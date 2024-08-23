На сцене у Театра-Театра выступал Вячеслав Бутусов
В Перми прошло завершающее событие летнего пермского фестиваля «Город встреч» — «Ночь города». На сцене на площади у Театра-Театра выступил с программой «Nautilus Pompilius 40 лет» Вячеслав Бутусов, а на набережной пермякам показали световое шоу с яхтами и воздушными шарами, рассказывает корреспондент URA.RU.
«На площади собрались тысячи пермяков, чтобы посмотреть концерт. После выступления Вячеслава Бутусова люди хлынули на набережную, где их ждали подсвеченные яхты и воздушные шары», — передает корреспондент. Праздник закончился в 02:00.
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